На одной из улиц Киева заметили экзотическое животное: лежало в листьях

В Киеве на одной из улиц заметили крокодила. Непонятно, как экзотическое животное там оказалось.

Отмечается, что крокодил не двигался. Непонятно, впал ли он в анабиоз или он умер.

Животное не двигалось и спокойно лежало в опавшей листве.

В Киеве в листьях заметили крокодила (фото: t.me/ukrinform_news)

Для справки

При необходимости крокодилы впадают в некое подобие анабиоза. Это происходит в засуху, когда нет воды и добычи. Крокодил сам себя закапывает и впадает в спячку. Он месяцами может находится под землей, а затем откапывается (когда засуха кончилась) и идет на охоту.