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На одной из улиц Киева заметили экзотическое животное: лежало в листьях

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Киев, Четверг 11 ноября 2021 09:27
На одной из улиц Киева заметили экзотическое животное: лежало в листьях В Киеве на улице заметили крокодила (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве на одной из улиц заметили крокодила. Непонятно, как экзотическое животное там оказалось.

Фото пресмыкающегося опубликовали в Telegram-канале "Укринформа".

Отмечается, что крокодил не двигался. Непонятно, впал ли он в анабиоз или он умер.

Животное не двигалось и спокойно лежало в опавшей листве.

На одной из улиц Киева заметили экзотическое животное: лежало в листьяхВ Киеве в листьях заметили крокодила (фото: t.me/ukrinform_news)

Для справки

При необходимости крокодилы впадают в некое подобие анабиоза. Это происходит в засуху, когда нет воды и добычи. Крокодил сам себя закапывает и впадает в спячку. Он месяцами может находится под землей, а затем откапывается (когда засуха кончилась) и идет на охоту.

Как мы ранее писали, под Черкассами на женщину с ребенком на улице напал баран и наносил удары.

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