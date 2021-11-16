ru ua
Вт, 16 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Левеня, яке тримали в ресторані на Прикарпатті, відправлять на реабілітацію в Африку

Новость на русском →
Харків, Вівторок 16 листопада 2021 13:36
Левеня, яке тримали в ресторані на Прикарпатті, відправлять на реабілітацію в Африку Колаж РБК-Україна: Левеня викупили біля ресторану і відправлять на реабілітацію в Африку
Автор: Роман Мирончук

Маленького лева, який раніше жив в одному з ресторанів на Прикарпатті, небайдужі викупили і забрали до Харкова. У місцевому екопарку він пробуде до кінця року, а потім тварину відправлять до Африки.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Спікер Харківського екопарку Олексій Костюченко заявив, що в даний час ведуться переговори про те, щоб передати 4-місячне левеняти Сімбу в Південну Африку.

Там його повинні помістити в якийсь великий реабілітаційний центр, де є великі території для тварин.

Левеня, яке тримали в ресторані на Прикарпатті, відправлять на реабілітацію в Африку

Левеня Сімба (скріншот з відео)

У таких центрах молоді звірі поступово відвикають від людини і звикають до життя в групах.

Господарі ресторану на Прикарпатті тримали левеня, щоб він розважав відвідувачів закладу.

У Харкові в екопарку з ним гуляють регулярно. Він звик вже до цього, і завжди чекає моменту початку прогулянки.

Маленького лева відправлять на реабілітацію в Африку (відео: YouTube)

Нагадаємо, крихітки панди-близнюки зустрілися після розлуки і стали зірками мережі. Сталося це в Берлінському зоопарку. При зустрічі тварини обнюхують один одного і труться шерстками.

Ми також писали про те, що на одній з вулиць Києва помітили екзотичну тварину. Крокодил просто лежав у листі і не рухався. При цьому було незрозуміло, чи впав він в анабіоз або він помер.

Зазначимо, що крокодил сам себе закопує і впадає в сплячку. Він місяцями може бути під землею.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків животные
LITE
Отримати пружні форми: нутриціолог розповіла, як втрачати вагу правильно
Отримати пружні форми: нутриціолог розповіла, як втрачати вагу правильно