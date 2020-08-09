ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Лукашенко оконфузился на выборах: момент засняли на видео

Беларусь, Минск, Воскресенье 09 августа 2020 15:22
Лукашенко оконфузился на выборах: момент засняли на видео
Александр Лукашенко на выборах в Беларуси (коллаж: РБК-Украина)

Александр Лукашенко прибыл в один из избирательных пунктов для голосования

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко пришел на выборы. После открытия избирательных участков в 8:00 9 августа, действующий глава государства отдал свой голос на одном из избирательных участков Минска.

Как сообщает "Белта", Лукашенко, как всегда, голосовал на избирательном участке, расположенном в Белорусском государственном университете физической культуры в Минске.

Как видно на опубликованных кадрах, его на ступеньках встретили две девушки, вероятно, члены избирательной комиссии. Одна из них вручила ему букет цветов, который президент тут же передал охране.

После этого он пожал руки другим встречающим его. Примечательно, что все это время на лице Лукашенко сохраняется напряженное выражение.

Напомним, что явка на избирательных участках на выборах президента Беларуси составила 54%. Таким образом выборы признаны состоявшимися.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на ход выборов главы государства в стране, заявив, что "никто ничего не упустит, а ситуация не выйдет из-под контроля".

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Александр ЛукашенкоБеларусьвыборы
Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь