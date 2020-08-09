Лукашенко оконфузился на выборах: момент засняли на видео

Александр Лукашенко на выборах в Беларуси (коллаж: РБК-Украина)

Александр Лукашенко прибыл в один из избирательных пунктов для голосования

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко пришел на выборы. После открытия избирательных участков в 8:00 9 августа, действующий глава государства отдал свой голос на одном из избирательных участков Минска.

Как сообщает "Белта", Лукашенко, как всегда, голосовал на избирательном участке, расположенном в Белорусском государственном университете физической культуры в Минске.

Как видно на опубликованных кадрах, его на ступеньках встретили две девушки, вероятно, члены избирательной комиссии. Одна из них вручила ему букет цветов, который президент тут же передал охране.

После этого он пожал руки другим встречающим его. Примечательно, что все это время на лице Лукашенко сохраняется напряженное выражение.

Напомним, что явка на избирательных участках на выборах президента Беларуси составила 54%. Таким образом выборы признаны состоявшимися.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на ход выборов главы государства в стране, заявив, что "никто ничего не упустит, а ситуация не выйдет из-под контроля".