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Выборы в Беларуси признали состоявшимися

Беларусь, Воскресенье 09 августа 2020 13:38
Выборы в Беларуси признали состоявшимися
Фото: выборы в Беларуси (centralasia.media)
Автор: Максим Зайченко

Явка составила более 50%

Явка на избирательных участках на выборах президента Беларуси составила 54%. Таким образом выборы признаны состоявшимися.

Об этом в эфире одного из телеканалов заявила глава Центральной избирательной комиссии Беларуси Лидия Ермошина, сообщает белорусское издание TUT.by.

"Более 54 процентов избирателей приняли участие в голосовании. Следовательно, уже можно говорить о том, что мы в конце дня уже получим какой-то результат", - заявила чиновница.

Она добавила, что 50-процентный барьер преодолели все регионы, кроме Минска.

В Гомельской и Могилевской областях на участки пришли более 60% избирателей, сюда входят и проголосовавшие досрочно. В Гомельской области уже проголосовали 66%, в Могилевской - 63%.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на ход выборов главы государства в стране, заявив, что "никто ничего не упустит, а ситуация не выйдет из-под контроля".

Напомним, в Беларуси сегодня наблюдаются проблемы с интернетом. Жители страны говорят о перебоях в работе мобильной и проводного интернета сразу у нескольких операторов.

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