Ракетний катер, аеродроми та нафтові об'єкти: СБУ показала нові результати 40-денної операції
Служба безпеки України за тиждень уразила десятки об'єктів у тилу РФ - серед них аеродроми, системи ППО, нафтодобувна платформа та ракетний катер.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
Йдеться про результати сороковаденної операції СБУ, яку затвердив президент України Володимир Зеленський. Мета кампанії - знизити воєнно-економічний потенціал РФ.
Минулого тижня бійці служби завдали ударів по військових об'єктах, паливно-енергетичній інфраструктурі, засобах ППО, логістиці та морських цілях держави-агресора.
Аеродроми та системи ППО
На території тимчасово окупованого Криму та в Ростовській області СБУ уразила:
- військовий аеродром "Бельбек" у Криму - виведено з ладу радіолокаційну станцію дальнього радіуса дії "Небо-У";
- військовий аеродром "Саки" у Криму - уражено резервуар із паливно-мастильними матеріалами;
- багатофункціональну радіолокаційну станцію 92Н6Е "Grave Stone" разом з антенною вежею, яка входить до складу зенітного ракетного комплексу С-400 "Тріумф" у Ростові-на-Дону;
- зенітний ракетний комплекс "Тор-М2" та комплекс радіоелектронної боротьби "Поле-21" у тому ж Ростові-на-Дону - їх повністю знищили;
- склади та майстерні безпілотників у населеному пункті Малинівка на тимчасово окупованій території Донецької області та в Яни Капу в Криму.
Морські цілі та військова логістика
Під ударом опинилися й об'єкти на воді:
- ракетний катер проєкту 12418 "Молнія" в Каспійському морі;
- два вантажні судна, які перебували під міжнародними санкціями. Їх використовували для перевезення військових вантажів між Іраном і Росією.
Нафтова та енергетична інфраструктура
СБУ продовжує бити по джерелах фінансування війни РФ. Уражено:
- нафтодобувну платформу родовища "Філановського" у Каспійському морі - важливу частину російської енергетичної інфраструктури;
- лінійно-виробничу диспетчерську станцію "Субханкулово" в Башкортостані. Далекобійні безпілотники СБУ подолали близько тисячі трьохсот п'ятдесяти кілометрів і влучили в резервуарний парк нафтоперекачувальної станції;
- міні-НПЗ "Новоспаський" в Ульяновській області - дрони пролетіли близько дев'ятисот кілометрів, після удару загорівся резервуарний парк підприємства;
- міні-НПЗ "1-й завод" у Калузькій області - ще один об'єкт, який забезпечує паливом військову машину РФ.
Командні пункти окупантів
Окремо бійці СБУ вдарили по місцях дислокації ФСБ РФ:
- координаційний центр та місце дислокації співробітників ФСБ на тимчасово окупованій Херсонщині - по цілі влучили тринадцять безпілотників СБУ. За попередніми оцінками, на території могли перебувати близько ста співробітників ФСБ;
- місця дислокації ФСБ у населеному пункті Щасливцеве на тимчасово окупованій території Херсонщини та в Юр'ївці на Донеччині.
Хронологія останніх ударів по РФ
Тим часом бійці Головного управління розвідки Міноборони України знищили пускову установку та радар зенітного комплексу С-400 на території тимчасово окупованого Криму.
Розвідники спалили техніку просто на бойовій позиції в ніч проти 26 липня.
Як повідомляло РБК-Україна, президент Володимир Зеленський розповів про нові наміри глави Кремля щодо мобілізації.
За його словами, диктатор планує залучити від трьохсот до п'ятисот тисяч осіб після виборів до Держдуми РФ, орієнтовно наприкінці вересня або на початку жовтня.
Нагадаємо, українські захисники також вдарили по нафтових об'єктах РФ на відстані тисячі трьохсот кілометрів від кордону. Цілями стали експортний термінал у Ростовській області та нафтові об'єкти в Ярославській області й Удмуртії.