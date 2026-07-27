Ракетний катер, аеродроми та нафтові об'єкти: СБУ показала нові результати 40-денної операції

Служба безпеки України за тиждень уразила десятки об'єктів у тилу РФ - серед них аеродроми, системи ППО, нафтодобувна платформа та ракетний катер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

Розвідники спалили техніку просто на бойовій позиції в ніч проти 26 липня.

Тим часом бійці Головного управління розвідки Міноборони України знищили пускову установку та радар зенітного комплексу С-400 на території тимчасово окупованого Криму.

На території тимчасово окупованого Криму та в Ростовській області СБУ уразила:

Як повідомляло РБК-Україна, президент Володимир Зеленський розповів про нові наміри глави Кремля щодо мобілізації.

За його словами, диктатор планує залучити від трьохсот до п'ятисот тисяч осіб після виборів до Держдуми РФ, орієнтовно наприкінці вересня або на початку жовтня.

Нагадаємо, українські захисники також вдарили по нафтових об'єктах РФ на відстані тисячі трьохсот кілометрів від кордону. Цілями стали експортний термінал у Ростовській області та нафтові об'єкти в Ярославській області й Удмуртії.