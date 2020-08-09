Лукашенко о выборах в Беларуси: никто ничего не упустит, ситуация не выйдет из-под контроля

Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)

Ранее сообщалось о перебоях с интернетом в стране

Президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на ход выборов главы государства в стране. По его словам, никто ничего не упустит, а ситуация не выйдет из-под контроля.

Его словам цитирует белорусское издание tut.by.

Общаясь с журналистами после посещения избирательного участка, Лукашенко сказал:

"Обстановка не выйдет из-под контроля, никто ничего не упустит, это я вам гарантирую. Это главная задача действующей власти, не только президента. Здесь сложность в том, искренне вам скажу, что мы еще до сих пор кое-чего не знаем. А может, и многого не знаем. Поэтому мы вынуждены работать по всем фронтам".

Напомним, в Беларуси сегодня наблюдаются проблемы с интернетом. Жители страны говорят о перебоях в работе мобильной и проводного интернета сразу у нескольких операторов.

Также РБК-Украина писало, что в Беларуси задержали независимого наблюдателя.