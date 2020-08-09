Лукашенко осоромився на виборах: момент зняли на відео

Олександр Лукашенко на виборах в Білорусі (колаж: РБК-Україна)

Олександр Лукашенко прибув в один з виборчих пунктів для голосування

Чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко прийшов на вибори. Після відкриття виборчих дільниць о 8:00 9 серпня, чинний глава держави віддав свій голос на одній з виборчих дільниць Мінська.

Як повідомляє "Белта", Лукашенко, як завжди, голосував на виборчій дільниці, розташованій в Білоруському державному університеті фізичної культури в Мінську.

Як видно на опублікованих кадрах, його на сходах зустріли дві дівчини, ймовірно, члени виборчої комісії. Одна з них вручила йому букет квітів, який президент тут же передав охороні.

Після цього він потиснув руки іншим зустрічаючим його. Примітно, що весь цей час на обличчі Лукашенко зберігається напружене вираження.

Нагадаємо, що явка на виборчих дільницях на виборах президента Білорусі склала 54%. Таким чином вибори визнані такими, що відбулися.

Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко відреагував на хід виборів глави держави в країні, заявивши, що "ніхто нічого не упустить, а ситуація не вийде з-під контролю".