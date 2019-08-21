Ловите удачу за хвост: астролог назвал главных везунчиков конца августа

Гороскоп 2019 на ближайшие дни сулит представителям этих знаков Зодиака невероятное везение и успех в самых различных сферах. Известнейший астролог Павел Глоба назвал всего три зодиакальных созвездия, которым удастся поймать удачу за хвост уходящим летом.

Тем не менее, благосклонность планет к этим знакам не означает, что они должны бездействовать и ждать, пока кусок пирога сам попадет им в рот. Астролог говорит, что для этой тройки пришло время активных действий.

Овен

Астролог уверяет, что представителей этого знака в ближайшем будущем ждет карьерный успех - на работе они будут блистать. А проект, над которым они упорно трудились в последние дни, станет успешным. Для Овнов - это едва ли не лучшее время, чтобы смело заявить о себе. Тем не менее, представителям некоторых профессий стоит поосторожничать - особенно это касается автомобилистов и спортсменов - период крайне травмоопасен для представителей данного знака.

Гороскоп везения на август 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Дева

Дев также ждут карьерные успехи. Несмотря на придирчивость и непомерные требования начальства представителям этого упрямого знака Зодиака удастся доказать, что они достойны занимаемого места, а может и кабинета попросторнее. Астролог советует воздержаться от тяжелого физического труда, к примеру от дачных забот конца лета, чтобы приберечь и поднакопить сил. У семейных Дев с детьми могут возникать конфликты - астролог советует быть с детьми построже, но до ссор дело не доводить.

Водолей

Водолеев в ближайшее время ждет ошеломительный финансовый успех. Причем деньги к вам придут, откуда совсем не ждали. Астролог рекомендует представителям этого знака Зодиака распорядится финансами разумно. И главное - не давать их в долг безответственным людям. Что касается работы, то астролог советует разобраться с накопившимися за последнее время делами и бумагами. Держите ухо востро - от коллег узнаете много интересного.

Гороскоп везения на август 2019 (коллаж: РБК-Украина)

К слову, ранее астролог назвал представительниц тех знаков Зодиака, которые выйдут замуж уже до конца 2019 года.

Напомним, известный украинский астролог рассказала, что готовят планеты для украинцев в самый главный для нашей страны праздник - День Независимости.

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