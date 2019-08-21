Ловіть удачу за хвіст: астролог назвав головних везунчиків кінця серпня

Гороскоп 2019 на найближчі дні обіцяє знакам Зодіаку неймовірне везіння і успіх у самих різних сферах. Відомий астролог Павло Глоба назвав всього представників трьох сузір'їв, яким вдасться спіймати удачу за хвіст до кінця цього літа.

Тим не менш, прихильність планет до цих знаків не означає, що вони повинні сидіти склавши руки і чекати, поки шматок пирога сам потрапить їм до рота. Астролог каже, що для цієї трійки настав час активних дій.

Овен

Астролог запевняє, що на представників цього знака в найближчому майбутньому чекає кар'єрний успіх - на роботі вони будуть блищати. А проект, над яким вони наполегливо працювали в останні дні, стане успішним. Для Овнів - це чи не найкращий час, щоб сміливо заявити про себе. Тим не менш, представникам деяких професій варто бути обережними, особливо це стосується автомобілістів і спортсменів - період вкрай травмонебезпечний для представників цього знака.

Гороскоп везіння на серпень 2019 (колаж: РБК-Україна)

Діва

На Дів також чекають кар'єрні успіхи. Незважаючи на прискіпливість і непомірні вимоги начальства представникам цього впертого знака Зодіаку вдасться довести, що вони гідні займаного місця, а може й кабінету просторіше. Астролог радить утриматися від важкої фізичної праці, наприклад від дачних турбот кінця літа, щоб приберегти і накопичити сил. У сімейних Дів з дітьми можуть виникати конфлікти - астролог радить бути з дітьми суворіше, але до сварок справу не доводити.

Водолій

Водоліїв найближчим часом чекає приголомшливий фінансовий успіх. Причому гроші до вас прийдуть, звідки зовсім не чекали. Астролог рекомендує представникам цього знаку Зодіаку розпорядиться фінансами розумно. І головне - не давати їх у борг безвідповідальним людям. Що стосується роботи, то астролог радить розібратися з накопиченими за останній час справами і паперами. Тримайте вухо гостро - від колег дізнаєтеся багато цікавого.

Гороскоп везіння на серпень 2019 (колаж: РБК-Україна)

До речі, раніше астролог назвав представниць тих знаків Зодіаку, які вийдуть заміж вже до кінця 2019 року.

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