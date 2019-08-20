Астролог назвал знаки Зодиака, которые заключат брак до конца этого года

Любовный гороскоп (коллаж: РБК-Украина)

Каким знакам Зодиака посчастливится надеть на палец заветное колечко - читайте в гороскопе от Павла Глобы

Любовный гороскоп подскажет, кто из представительниц прекрасного пола сможет примерить фату и сказать такое желанное "да" своему избраннику уже до конца этого года. Известный астролог Павел Глоба называет всего четыре знака Зодиака, у которых наибольше шансов обрести семейное счастье в этом году.

Овны

Женщины-Овны, которые этим летом встретили своего суженого, имеют отличные шансы сыграть свадьбу в этом году. Астролог также считает, что представительницы знака, давно состоящие в отношениях, имеют шанс получить предложение. Тем не менее, эксперт называет для Овнов одно условия: им стоит научится быть более женственными и мягкими, перестать упрекать своего мужчину и котролировать все его действия. Тогда он тут же побежит в ювелирный магазин.

Любовный гороскоп (коллаж: РБК-Украина)

Девы

Девы, в силу своего практичного и педантичного характера, наверняка уже знают, за кого они выйдут замуж, когда состоится церемония и какого фасона будет их платье. Но для одиноких Дев в ближайшее время судьба готовит сюрприз - встреченный ими мужчина наверняка станет избранником, который поведет Деву под венец. Астролог пишет, что тот самый единственный покорит ваше сердце, разрушит своим появлением все планы и предложит руку и сердце, очарованный вашим шармом.

Стрелец

Воинственным дамам-Стрельцам Вселенная скоро пошлет человека, который перевернет их внутренний мир и утихомирит бушующий внутри огонь, укротив строптивую бестию. Представительницы этого знака окунуться в любовь, как в омут с головой. Астролог пишет, что чувства будут столь сильными, что временить со свадьбой будет превыше сил влюбленных. Звезды говорят - не стоит сомневаться, что встреченный в ближайшем будущем человек - ваш суженый.

Любовный гороскоп (фото: goodfon.ru)

Козерог

Женщины-Козероги, давно ждущие заветного колечка, наконец-то его получат. И даже если их уже постигло отчаяние, предложение руки и сердца может стать для них полнейшей неожиданностью. Эксперт считает, что уже в 2019 году Козероги могут сыграть свадьбу. Тем не менее, для одиноких дам-Козерогов перспективы пойти под венец в этом году минимальны. Даже если вам посчастливится вскоре встретить любовь всей вашей жизни, на торжество стоит рассчитывать несколько позже.

К слову, ранее астролог назвал знаки Зодиака, которые в скором времени сказочно разбогатеют.

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