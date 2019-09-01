Ломаченко признался, что сказал Кэмпбеллу сразу после боя

Ломаченко и Кэмпбелл поговорили после боя - все детали (фото: twitter.com/trboxing)

Ломаченко признался, что это был тяжелый поединок

Украинский чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO Василий Ломаченко на пресс-конференции после боя с британцем Люком Кэмпбеллом рассказал, что сказал сопернику сразу после финального гонга. Василий Ломаченко победил в бою с Люком Кэмпбеллом и стал чемпионом мира в легком весе по трем версиям - WBA, WBO и WBC.

"Что сказал Кэмпбеллу? Ничего особенного. Просто сказал, что он не выиграл этот бой", - отметил Ломаченко.

После поединка Ломаченко заявил, что хочет боксировать за титул IBF и хотел бы сделать это против Лопеса. Он также признался, что этот был тяжелый поединок.

"Я говорил перед боем, что это не будет легкий поединок для меня. Кэмпбелл – умный, техничный боксер. Я был близок к победе нокаутом, но это бокс. Мы выиграли и не важно как – нокаутом, техническим нокаутом, Na mas или по очкам. Это не важно. Важно, что мы выиграли. В седьмом раунде он не потряс меня. Нет. Он выбрасывал много ударов. Мне было непросто, потому что у него очень длинные руки. Конечно, это было очень, очень сложно", - добавил Ломаченко.

Украинский боксер пытался победить досрочно и в итоге оценил себя на 7 баллов из 10.

"Хочу пересмотреть запись боя, чтобы понять, что там получилось. Могу оценить себя на 7 из 10", - сказал Ломаченко на пресс-конференции после боя.

Следует отметить, что бой продлился все 12 раундов, Кэмпбелл не раз довольно успешно пытался сопротивляться, и несмотря на все прогнозы, оказался непростым соперником. Но высокий темп и многоударная серийная работа от Ломаченко сделали свое дело - в некоторых раундах Кэмпбеллу приходилось буквально выживать и его спасал гонг. В 11 британец побывал в нокдауне, но в итоге все-таки выстоял до финального гонга.

Напомним, что Ломаченко и Усик посетят вечер бокса в Лондоне.

Ранее мы писали, что промоутеры Ломаченко и Кэмпбелла договорились о дате боя.