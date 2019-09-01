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Ломаченко зізнався, що сказав Кемпбеллу відразу після бою

STYLERНовости спорта    01.09.2019 - 13:48
Ломаченко зізнався, що сказав Кемпбеллу відразу після бою
Ломаченко та Кемпбелл поговорили після бою - всі деталі (фото: twitter.com/trboxing)

Ломаченко зізнався, що це був важкий поєдинок

Український чемпіон світу за версіями WBC, WBA і WBO Василь Ломаченко на прес-конференції після бою з британцем Люком Кемпбеллом розповів, що сказав суперникові відразу після фінального гонгу. Василь Ломаченко переміг у бою з Люком Кемпбеллом і став чемпіоном світу у легкій вазі за трьома версіями - WBA, WBO і WBC.

"Що сказав Кемпбеллу? Нічого особливого. Просто сказав, що він не виграв цей бій", - зазначив Ломаченко.

Після поєдинку Ломаченко заявив, що хоче боксувати за титул IBF і хотів би зробити це проти Лопеса. Він також зізнався, що це був важкий поєдинок.

"Я говорив перед боєм, що це не буде легкий поєдинок для мене. Кемпбелл – розумний, технічний боксер. Я був близький до перемоги нокаутом, але це бокс. Ми виграли і не важливо як – нокаутом, технічним нокаутом, Na mas або за очками. Це не важливо. Важливо, що ми виграли. У сьомому раунді він не потряс мене. Ні. Він викидав багато ударів. Мені було непросто, тому що у нього дуже довгі руки. Звичайно, це було дуже, дуже складно", - додав Ломаченко.

Український боксер намагався перемогти достроково і в підсумку оцінив себе на 7 балів з 10.

"Хочу переглянути запис бою, щоб зрозуміти, що там сталося. Можу оцінити себе на 7 з 10", - сказав Ломаченко на прес-конференції після бою.

Слід зазначити, що бій тривав усі 12 раундів, Кемпбелл не раз досить успішно намагався чинити опір, і незважаючи на всі прогнози, виявився непростим суперником. Але високий темп і серійна робота від Ломаченко зробили свою справу - в деяких раундах Кемпбеллу доводилося буквально виживати і його врятував гонг. В 11 британець побував у нокдауні, але в підсумку все-таки вистояв до фінального гонгу.

Нагадаємо, що Ломаченко та Усик відвідають вечір боксу в Лондоні.

Раніше ми писали, що промоутери Ломаченко та Кемпбелла домовилися про дату бою.

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