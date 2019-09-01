Ломаченко победил Кэмпбелла и завоевал третий чемпионский пояс

Фото: Ломаченко - Кэмпбелл (twitter.com/trboxing)

Украинец приблизился к абсолютному чемпионству

Украинский боксер Василий Ломаченко одолел британца Люка Кэмпбелла в бою за три чемпионских титула. Поединок в Лондоне на арене О2 прошел все отведенные регламентом двенадцать раундов, по итогам которых все судьи отдали победу украинцу.

Боксеры спокойно начали поединок, но украинец решил быстро занять позицию первого номера и уже в третьем раунде нанес отличный апперкот в голову британца.

Постепенно Василий начал добавлять в темпе и действовать агрессивнее. После пятого раунда Ломаченко начал штурмовать оппонента ударами, но британец выстоял. Так продолжалось до 11 раунда, когда Ломаченко отправил Кэмпбелла в нокдаун. Под конец боя Кэмпбелл попытался пойти в атаку, но снова пропустил навстречу.

Судейским решением победил Ломаченко: двое - 119:109, 118:110.

Таким образом украинец добавил к своим двум титулам чемпиона мира в легком весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) добавил вакантный пояс Всемирного боксерского совета (WBC). Это 14 победа украинца в профи-ринге.