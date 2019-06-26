Промоутеры Ломаченко и Кэмпбелла договорились о дате боя

Фото: Василий Ломаченко (facebook.com/VasylLomachenko)

WBC подтвердил, что поединок состоится 31 августа в Британии

Представители чемпиона мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василия Ломаченко (13-1-0, 10 KO) договорились с командой британца Люка Кэмпбелла (20-2-0, 16 KO) о проведении боя за вакантный пояс WBC. Об этом информирует BoxingScene.

Промоутерские торги, назначенные на 26, были отменены. Как сообщил президент WBC Маурисио Сулейман, сторонам удалось достичь соглашения еще во вторник, 25 июня.

Ломаченко и Кэмпбелл встретятся 31 августа в Великобритании за вакантный титул WBC в легком весе.

Стороны изначально договорились, что поединок состоится в Лондоне в последний день лета на 20-тысячной арене О2, но более чем месячные переговоры относительно условий проведения поединка не привели к окончательным результатам. Командам не удалось договориться, в частности, по финансовым вопросам.

Напомним, потенциальный соперник Ломаченко отказался от чемпионского титула WBC, однако он допускает возвращение в легкий вес ради боя с украинцем.