Ломаченко и Усик посетят вечер бокса в Лондоне

Фото: Ломаченко и Усик (instagram.com/usykaa)

Украинские боксеры уладят вопросы касательно своих следующих поединков

Чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком дивизионе Василий Ломаченко и бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик 20 июля посетят вечер бокса в Лондоне. Об этом заявил промоутер Эдди Хирн, сотрудничающий с украинскими боксерами, передает The Ring.

Главным поединком станет бой между британским супертяжеловесом Диллианом Уайтом и колумбийцем Оскаром Ривасом.

Формально украинские боксеры отправляются в Великобританию, чтобы уладить все вопросы касательно своих следующих поединков.

"Мы близки к согласованию поединка между Ломаченко и Люком Кэмпбеллом. Надеюсь, анонс будет сделан во время вечера бокса Уайт - Ривас. Ломаченко и Усик прилетят в Лондон, чтобы посетить боксерское шоу. Мы подпишем с Василием контракт по поводу боя на арене O2 в Лондоне 31 августа," - заявил Эдди Хирн.

По его словам, Усик еще определяется с датой для следующего поединка.

"Скорее всего, это будет конец сентября. Вероятно, Усик сразится с Такамом. Кроме того, он обязательный претендент для победителя реванша Джошуа - Руис", - отметил промоутер боксеров.

Напомним, в начале июня Энтони Джошуа нокаутом проиграл все свои титулы Энди Руису-младшему.