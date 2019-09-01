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Ломаченко - Кэмпбелл: видео и обзор боя

Новости » Спорт    01.09.2019 - 09:19
Ломаченко - Кэмпбелл: видео и обзор боя
Фото: Ломаченко - Кэмпбелл (twitter.com/trboxing)

Украинец завоевал третий пояс в легком весе

Вниманию читателей РБК-Украина видео и обзор опасных моментов боя за три чемпионских титула между украинцем Василием Ломаченко и британцем Люком Кэмпбеллом.

Украинец Василий Ломаченко добавил к своим поясам Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) титул чемпиона по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в легком весе.

В поединке за эти титулы он нанес поражение британцу Люку Кэмпбеллу. Победа украинцу была присуждена решением судей.

Назван еще один возможный соперник Усика на дебютный бой в супертяжах Усик будет присутствовать на бое Ломаченко против Кэмпбелла
Новости Украины Василий ЛомаченковидеобойБокс
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