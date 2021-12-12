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Ломаченко признался, почему не стал добивать Комми после нокдауна

Автор: Роман Мирончук

Василий Ломаченко одержал победу над ганцем Ричардом Комми. Украинский боксер уложил соперника на ринг в седьмом раунде, но после нокдауна не стал его добивать. Поединок продлился все 12 раундов и Ломаченко выиграл по очкам.

После боя он признался журналисту Fight Hub TV, почему не стал добивать Комми в 7 раунде.

По словам Ломаченко, ему стало жаль Комми, поэтому он и засомневался, надо ли ему добивать соперника.

"Я видел его состояние, мне было жалко его. Поэтому я раздумывал, что мне делать дальше. Я сомневался, нужно ли мне добивать", - заявил Василий.

Отметим, что после нокдауна в 7 раунде Комми с трудом поднялся на ноги, но Ломаченко не сразу хотел продолжать бой. Украинец обратился к углу оппонента с вопросом, не хотят ли они завершить поединок.

После победы над Комми украинский спортсмен завоевал пояс интерконтинентального чемпиона в легком весе по версии WBO. Ломаченко также достался и второстепенный пояс WBO Inter-Continental.

После поединка наш боксер заявил, что готов к бою против Джорджа Камбососа за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Ломаченко признался, почему не стал добивать Комми после нокдауна (видео: YouTube)

Смотрите лучшие моменты боя между Василием Ломаченко и Ричардом Комми.

Напомним, Ломаченко победил японца Масаеси Накатани. Это был его первый бой после поражения Теофимо Лопесу в октябре прошлого года, когда он лишился своих тутулов.

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Василий ЛомаченкоБокс