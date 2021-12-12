Ломаченко убедительно победил Комми, отправляя по ходу боя соперника на настил ринга
Украинский боксер Василий Ломаченко одержал победу в поединке ганца Ричарда Комми в легкой весовой категории. Бой продлился все 12 раундов, хоть в седьмой трехминутке украинец отправил ганского боксера в нокдаун.
Подробнее - в материале РБК-Украина.
Первый раунд украинец провел в разведке, но уже в конце второй трехминутки неплохо попал по сопернику, которого немного повело. Немного помогли ганцу удержаться на ногах канаты.
Lomachenko was heating up as the 2nd round closed— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 12, 2021
(via @ESPNRingside) pic.twitter.com/cRj0WsJcl0
.@VasylLomachenko with the gamesmanship early #LomaCommey LIVE on ESPN pic.twitter.com/pBBvDrCvHS— Top Rank Boxing (@trboxing) December 12, 2021
В последующих раундах Комми попытался вернуть украинцу, и несколько раз неплохо попал по Ломе. Правда, и сам украинец после пропущенных ударов отвечал плотными попаданиями по оппоненту.
В седьмом раунде Лома включился на полную и после нескольких отличных атак отправил Комми на настил ринга. Ганец, хоть и с трудом, но встал. А вот украинец не сразу хотел продолжать поединок, обратившись сперва к углу оппонента с вопросом, не хотят ли они бой завершить.
Lomachenko's knockdown of Commey #LomaCommey— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 12, 2021
(via @trboxing) pic.twitter.com/ymCh47eagR
Последующие три минуты также для Комми были тяжелыми, тот еле удерживался на ногах. Но вот в следующем раунде восстановился и ответил Ломаченко несколькими мощными ударами. Но все же украинец продолжал действовать более остро, но дожать ганца, чтобы завершить бой досрочно, не удалось.
В итоге победа единогласным решением судей - 119-108, 117-110, 119-108. Также Ломаченко достался и второстепенный пояс WBO Inter-Continental.
Dominant performance
WBO Inter-Continental lightweight title
What's next for Vasiliy Lomachenko?