Ломаченко уложил Комми на ринг фантастическим левым: лучшие моменты боя

Василий Ломаченко одержал уверенную победу на ганцем Ричардом Комми, уложив противника на ринг в седьмом раунде, но бой продлился все двенадцать. В итоге победу все равно присудили украинцу.

Главный вечер бокса состоялся в Нью-Йорке в ночь с 11 на 12 декабря. Украинец снова доказал, что он лучший из лучших в своей весовой категории.

Победив Комми, украинский боксер завоевал пояс интерконтинентального чемпиона в легком весе по версии WBO. После боя Ломаченко заявил о готовности драться против Джорджа Камбососа за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Большую часть боя преимущество было за нашим боксером, хотя Комми несколько раз несколько раз попал по Ломе.

В седьмом раунде Василий Ломаченко отправил ганца полежать фантастическим ударом левой. Смотрите на видео ниже момент нокдауна.

Ричард Комми с трудом встал, но украинец не сразу хотел продолжать поединок, обратившись сперва к углу оппонента с вопросом, не хотят ли они завершить бой.

Противостояние продолжилось все 12 раундов. В итоге победа единогласным решением судей - 119-108, 117-110, 119-108. Также Ломаченко достался и второстепенный пояс WBO Inter-Continental.

Смотрите ниже самые лучшие моменты боя.

Для Ломы это был второй выход на ринг после поражения от Теофимо Лопеса в октябре прошлого года. 26 июня 2021 в 9 раунде Ломаченко победил техническим нокаутом Масаеси Накатани.

Всего украинец провел 18 поединков в профи: 16 побед (11 - нокаутом) и 2 поражения.

Интересно, что бой судил самый позитивный в мире судья - Стив Уиллис. С ним есть очень много забавных моментов, на которые вы можете взглянуть на следующем видео.