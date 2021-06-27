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Ломаченко нокаутировал Накатани: яркое видео

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Воскресенье 27 июня 2021 10:24
Ломаченко нокаутировал Накатани: яркое видео Фото: Василий Ломаченко победил Масайоши Накатани (Top Rank Boxing)
Автор: Светлана Мащенко

Василий Ломаченко победил Масайоши Накатани в девятом раунде техническим нокаутом. После поражения в бою с Теофимо Лопесом в октябре прошлого года, после которой "Лома" лишился своих титулов, этот поединок и победа в нем стала очень важной для украинца.

Смотрите ниже, как Ломаченко мастерски нокаутировал японского боксера.

Бой состоялся в ночь с 26 на 27 июня в Лас-Вегасе. Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) провел бой с японцем Масайоши Накатани (19-2, 13 КО).

Японец продержался до девятого раунда, но все же пал под напором украинца.

"Полное разрушение до невероятно убедительного конца. Василий Ломаченко выглядит здоровым и снова в форме", - подписано видео, на котором комментатор эмоционально выкрикивает "Loma is back!" (Ломаченко вернулся!).

Отметим, что уже в первом раунде Ломаченко получил рассечение после столкновения головами с соперником, но это не помешало ему показать полное превосходство на ринге.

Ни длинные руки, ни высокий рост Накатани не помогли ему справиться с Ломой. Мастерские удары Василия точно попадали в цель.

В пятом раунде японец побывал в нокадауне, а в девятом был объявлен технический нокаут после ряда атак со стороны Василия Ломаченко.

К слову, стало известно, что Ломаченко не собирается менять весовую категорию и будет добиваться реванша с американцем Лопесом.

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Василий Ломаченко
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