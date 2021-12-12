RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Ломаченко зізнався, чому не став добивати Коммі після нокдауну

Автор: Роман Мирончук

Василь Ломаченко здобув перемогу над ганцем Річардом Коммі. Український боксер уклав суперника на ринг у сьомому раунді, але після нокдауну не став його добивати. Поєдинок тривав усі 12 раундів і Ломаченко виграв за очками.

Після бою він зізнався журналісту Fight Hub TV, чому не став добивати Коммі в 7 раунді.

За словами Ломаченка, йому стало шкода Коммі, тому він і засумнівався, чи треба йому добивати суперника.

"Я бачив його стан, мені було шкода його. Тому я роздумував, що мені робити далі. Я сумнівався, чи потрібно мені добивати", - заявив Василь.

Зазначимо, що після нокдауну в 7 раунді Коммі насилу піднявся на ноги, але Ломаченко не відразу хотів продовжувати бій. Українець звернувся до кутка опонента з питанням, чи не хочуть вони завершити поєдинок.

Після перемоги над Коммі український спортсмен завоював пояс Інтерконтинентального чемпіона в легкій вазі за версією WBO. Ломаченко також дістався і другорядний пояс WBO Inter-Continental.

Після поєдинку наш боксер заявив, що готовий до бою проти Джорджа Камбососа за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

Ломаченко зізнався, чому не став добивати Коммі після нокдауну (відео: YouTube)

Дивіться кращі моменти бою між Василем Ломаченком і Річардом Коммі.

Нагадаємо, Ломаченко переміг японця Масаесі Накатані. Це був його перший бій після поразки Теофімо Лопесу в жовтні минулого року, коли він позбувся своїх тутулів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Василь ЛомаченкоБокс