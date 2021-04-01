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Укрзализныця рассказала, как будут ездить поезда во время локдауна в Киеве

Автор: Роман Мирончук

С 5 ноября в Киеве вводится жесткий локдаун, который продлиться до 16 апреля, если его не продлят. В городе будут действовать ограничения на проезд в общественном транспорте, но что касается поездов, то все останется как прежде.

Об этом сообщили в Укрзализныце.

Компания заявила, что не будет ограничивать высадку/посадку в Киеве до специального распоряжения комиссии ЧС.

"Укрзализныця подчеркивает, что действующий расписание движения по Киеву и области остается без изменений, а, следовательно, никаких ограничений высадки/посадки не будет внедрена до того, как Государственная или региональные комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций не примут соответствующее решение", - говорится в сообщении.

Это касается как поездов дальнего следования, так и пригородных электричек, которые едут до Киева или через столицу.

При этом Укрзализныця обратилась к украинцам с призывом пользоваться услугами их компании только в случае крайней необходимости. В поездах и на вокзалах также необходимо обязательно соблюдать масочный режим.

В компании также усиливают карантинные мероприятия. После каждого рейса происходит санитарная обработка вагонов. Дезинфицируют ручки, поручни, откидные сиденья, кнопки слива, раковины и т.д. Также проводится сухая и влажная уборка.

Напомним, стало известно, как будут ездить маршрутки в Киеве во время жесткого локдауна.

Мы также писали о том, кто сможет ездить по спецпропускам в общественном транспорте и как их получить.

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Новости Украины УкрзализныцяЛокдаун
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