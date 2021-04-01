Локдаун в Киеве: стало известно, как будут ездить маршрутки

В Киеве усилили карантин и весь городской транспорт теперь будет пускать пассажиров по специальным пропускам. Ограничения начнут действовать с 5 апреля и минимум до 16 апреля. Специальные пропуски понадобятся не только пассажирам в метро, но и в других видах городского транспорта.

Как будут курсировать маршрутки в столице, рассказали в комментарии для издания Vesti перевозчики Киева и области.

С 5 апреля пригородные маршрутки могут прекратить работу

Как отмечает глава Ассоциации "Автоперевозчики Киевщины" Алексей Павленко, в столице готовятся к тому, что останется транспорт только для работников критической инфраструктуры.

"Пока у нас нет точной информации. Хотя паника среди пассажиров, которые ежедневно ездят из пригорода в столицу и обратно, большая. Да и дачники уже активизировались. Но мы готовимся к тому, что нас остановят, когда оставят проезд только для работников критической инфраструктуры. Хотя бастовать мы точно не будем. Против чего? Коронавируса? Есть ситуации, на которые мы повлиять не можем", - объяснил Павленко.

Маршрутки в Киеве ездить тоже перестанут

Директор Коммунальной службы перевозок КГГА Сергей Савтыр сообщил, что маршрутчики ждут распоряжения. Он добавил, вряд ли водители будут возить пассажиров себе в убыток. В прошлом году из-за локдауна маршрутки в столице почти не ездили.

"Ездили по четыре-пять маршрутов с каждого массива, но маршрутки не работали", - добавил Савтыр.

Метро в Киеве продолжит работу, но с ограничениями

"Метрополитен не останавливает работу. Но перевозить будем только пассажиров со спецпропусками", - сообщила заместитель начальника Киевского метрополитена Наталья Макогон.