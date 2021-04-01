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Укрзалізниця розповіла, як будуть їздити поїзди під час локдауну в Києві

Автор: Роман Мирончук

З 5 листопада у Києві вводиться жорсткий локдаун, який триватиме до 16 квітня, якщо його не продовжать. В місті будуть діяти обмеження на проїзд у громадському транспорті, але що стосується поїздів, то все залишиться, як раніше.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

Компанія заявила, що не буде обмежувати висадку/посадку в Києві до спеціального розпорядження комісії НС.

"Укрзалізниця наголошує, що чинний розклад руху по Києву і області залишається без змін, а, отже, ніяких обмежень висадки/посадки не буде впроваджено до того, як Державна або регіональні комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій не приймуть відповідне рішення", - йдеться в повідомленні

Це стосується як поїздів далекого прямування, так і приміських електричок, які їдуть до Києва або через столицю.

При цьому Укрзалізниця звернулася до українців із закликом користуватися послугами їх компанії тільки в разі крайньої потреби. У поїздах і на вокзалах також необхідно обов'язково дотримуватися маскового режиму.

У компанії також посилюють карантинні заходи. Після кожного рейсу відбувається санітарна обробка вагонів. Дезінфікують ручки, поручні, відкидні сидіння, кнопки зливу, раковини і т. д. Також проводиться сухе і вологе прибирання.

Нагадаємо, стало відомо, як будуть їздити маршрутки в Києві під час жорсткого локдауну.

Ми також писали про те, хто зможе їздити за спецперепустками в громадському транспорті і як їх отримати.

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