Локдаун в Киеве: стало известно, как будет работать междугородний транспорт

В Киеве с 5 апреля вводится жесткий локдаун. Он продлится как минимум до 16 апреля. В связи с этим в КГГА заявили, что ограничить передвижение граждан через столицу - невозможно. Поэтому междугородний транспорт Киева будет работать, как и прежде.
Об этом заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, сообщает "Сегодня".
"Киев - это гигантский транзитный пункт. И ограничить передвижение граждан просто невозможно. Для этого нужно закрывать всю страну, чтобы никто никуда не ездил и не выезжал", - отметил он.
В данное время власти города также ведут переговоры с частными маршрутками, чтобы они курсировали с 5 по 16 апреля.
Напомним, во время локдауна в Киеве общественный транспорт, включая метро будет работать с ограничениями. Ездить смогут только те пассажиры, у которых будут специальные пропуска. При этом их выдают только работникам предприятий критической инфраструктуры. Сама же столичная подземка будет работать в штатном режиме.
Мы также писали о том, как можно получить специальные пропуска для проезда в общественном транспорте. По словам мэра города Виталия Кличко, алгоритм выдачи специальных пропусков будет таким же, как и во время первого локдауна, в 2020 году.