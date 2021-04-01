Локдаун в Киеве: стало известно, как будет работать междугородний транспорт

В Киеве с 5 апреля вводится жесткий локдаун . Он продлится как минимум до 16 апреля. В связи с этим в КГГА заявили, что ограничить передвижение граждан через столицу - невозможно. Поэтому междугородний транспорт Киева будет работать, как и прежде.

Об этом заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, сообщает " Сегодня ".

"Киев - это гигантский транзитный пункт. И ограничить передвижение граждан просто невозможно. Для этого нужно закрывать всю страну, чтобы никто никуда не ездил и не выезжал", - отметил он.

В данное время власти города также ведут переговоры с частными маршрутками, чтобы они курсировали с 5 по 16 апреля.

Напомним, во время локдауна в Киеве общественный транспорт, включая метро будет работать с ограничениями. Ездить смогут только те пассажиры, у которых будут специальные пропуска. При этом их выдают только работникам предприятий критической инфраструктуры. Сама же столичная подземка будет работать в штатном режиме.