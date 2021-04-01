RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Локдаун у Києві: стало відомо, як буде працювати міжміський транспорт

Автор: Роман Мирончук

У Києві з 5 квітня вводиться жорсткий локдаун. Він триватиме як мінімум до 16 квітня. У зв'язку з цим у КМДА заявили, що обмежити пересування громадян через столицю - неможливо. Тому міжміський транспорт Києва буде працювати, як і раніше.

Про це заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, повідомляє "Сегодня".

"Київ - це велетенський транзитний пункт. І обмежити пересування громадян просто неможливо. Для цього потрібно закривати всю країну, щоб ніхто нікуди не їздив і не виїжджав", - зазначив він.

Зараз влада міста також веде переговори з приватними маршрутками, щоб вони курсували з 5 по 16 квітня.

Нагадаємо, під час локдауну у Києві громадський транспорт, включаючи метро буде працювати з обмеженнями. Їздити зможуть тільки ті пасажири, у яких будуть спеціальні перепустки. При цьому їх видають тільки працівникам підприємств критичної інфраструктури. Сама ж столична підземка працюватиме у штатному режимі.

Ми також писали про те, як можна отримати спеціальні перепустки для проїзду в громадському транспорті. За словами мера міста Віталія Кличка, алгоритм видачі спеціальних перепусток буде таким же, як і під час першого локдауну, у 2020 році.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України КиївЛокдаун
Читайте також
У Києві повідомили про мінування лікарні: йде евакуація персоналу і пацієнтів
Безоплатні медпослуги, нові ціни на газ та посилення карантину: що чекає на українців з 1 квітня
Прогноз погоди