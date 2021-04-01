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Локдаун в Киеве: стало известно, как будет работать междугородний транспорт

Новина українською → Киев, Четверг 01 апреля 2021 12:31
Локдаун в Киеве: стало известно, как будет работать междугородний транспорт Фото: работа междугороднего транспорта в Киеве во время жесткого локдауна (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Роман Мирончук

В Киеве с 5 апреля вводится жесткий локдаун. Он продлится как минимум до 16 апреля. В связи с этим в КГГА заявили, что ограничить передвижение граждан через столицу - невозможно. Поэтому междугородний транспорт Киева будет работать, как и прежде.

Об этом заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, сообщает "Сегодня".

"Киев - это гигантский транзитный пункт. И ограничить передвижение граждан просто невозможно. Для этого нужно закрывать всю страну, чтобы никто никуда не ездил и не выезжал", - отметил он.

В данное время власти города также ведут переговоры с частными маршрутками, чтобы они курсировали с 5 по 16 апреля.

Напомним, во время локдауна в Киеве общественный транспорт, включая метро будет работать с ограничениями. Ездить смогут только те пассажиры, у которых будут специальные пропуска. При этом их выдают только работникам предприятий критической инфраструктуры. Сама же столичная подземка будет работать в штатном режиме.

Мы также писали о том, как можно получить специальные пропуска для проезда в общественном транспорте. По словам мэра города Виталия Кличко, алгоритм выдачи специальных пропусков будет таким же, как и во время первого локдауна, в 2020 году.

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