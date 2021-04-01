Локдаун у Києві: стало відомо, як буде працювати міжміський транспорт

У Києві з 5 квітня вводиться жорсткий локдаун . Він триватиме як мінімум до 16 квітня. У зв'язку з цим у КМДА заявили, що обмежити пересування громадян через столицю - неможливо. Тому міжміський транспорт Києва буде працювати, як і раніше.

"Київ - це велетенський транзитний пункт. І обмежити пересування громадян просто неможливо. Для цього потрібно закривати всю країну, щоб ніхто нікуди не їздив і не виїжджав", - зазначив він.

Зараз влада міста також веде переговори з приватними маршрутками, щоб вони курсували з 5 по 16 квітня.

Нагадаємо, під час локдауну у Києві громадський транспорт, включаючи метро буде працювати з обмеженнями. Їздити зможуть тільки ті пасажири, у яких будуть спеціальні перепустки. При цьому їх видають тільки працівникам підприємств критичної інфраструктури. Сама ж столична підземка працюватиме у штатному режимі.