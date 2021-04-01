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Локдаун у Києві: стало відомо, як буде працювати міжміський транспорт

Новость на русском → Київ, Четвер 01 квітня 2021 12:31
Локдаун у Києві: стало відомо, як буде працювати міжміський транспорт Фото: робота міжміського транспорту в Києві під час жорсткого локдауну (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Роман Мирончук

У Києві з 5 квітня вводиться жорсткий локдаун. Він триватиме як мінімум до 16 квітня. У зв'язку з цим у КМДА заявили, що обмежити пересування громадян через столицю - неможливо. Тому міжміський транспорт Києва буде працювати, як і раніше.

Про це заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, повідомляє "Сегодня".

"Київ - це велетенський транзитний пункт. І обмежити пересування громадян просто неможливо. Для цього потрібно закривати всю країну, щоб ніхто нікуди не їздив і не виїжджав", - зазначив він.

Зараз влада міста також веде переговори з приватними маршрутками, щоб вони курсували з 5 по 16 квітня.

Нагадаємо, під час локдауну у Києві громадський транспорт, включаючи метро буде працювати з обмеженнями. Їздити зможуть тільки ті пасажири, у яких будуть спеціальні перепустки. При цьому їх видають тільки працівникам підприємств критичної інфраструктури. Сама ж столична підземка працюватиме у штатному режимі.

Ми також писали про те, як можна отримати спеціальні перепустки для проїзду в громадському транспорті. За словами мера міста Віталія Кличка, алгоритм видачі спеціальних перепусток буде таким же, як і під час першого локдауну, у 2020 році.

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