Лобода изменилась до неузнаваемости и устроила вояж по Киеву: фото и видео

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Светлана Лобода приехала в Киев с неожиданным визитом

Светлана Лобода посетила Киев, где устроила вояж по четырем радиостанциям, удивив поклонников кардинальными переменами во внешности. Певица побывала в столице в понедельник, 21 сентября, о чем активно отчитывалась в соцсетях.

Артистка выбрала победителя "конкурса ремиксов" на свой последний скандальных хит Boom Boom. Накануне в Instagram звезда разместила фото, подписанное "Мое утро в Киеве".

"Турне" по радиостанциям Наше Радио, Хит ФМ, Русское Радио Украина и Kiss.FM совершила в непривычном для себя образе. Обычно пышные белые локоны певица уложила с "эффектом мокрых волос", артистка также осветлила брови, на губах - нюдовая помада, а на глазах - минимум - стрелки и тушь для ресниц.

Светлана Лобода посетила Киев (скрин: instagram.com/lobodaofficial)

Двумя днями ранее певица разместила фото, в котором анонсировала выступление в Киеве. "Жди меня, любимый Киев. Сегодня пою для вас" - подписала она снимок.

Отметим, что для Светланы Киев - родной город. Здесь она появилась на свет 18 октября 1982 года. Сейчас исполнительница преимущественно живет и выступает в России.

Светлана Лобода в Киеве (видео: instagram.com/lobodaofficial)

Отметим, что новый клип на песню Boom Boom вызвал неоднозначную реакцию. Многим видео, как и песня, показались омерзительными.

Ранее мы писали также, что стала известна настоящая фамилия Лободы.