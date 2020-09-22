Лобода змінилася до невпізнання і влаштувала вояж по Києву: фото та відео

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Світлана Лобода приїхала в Київ з несподіваним візитом

Світлана Лобода відвідала Київ, де влаштувала вояж по чотирьох радіостанціях, здивувавши шанувальників кардинальними змінами у зовнішності. Співачка побувала в столиці в понеділок, 21 вересня, про що активно звітувала в соцмережах.

Артистка вибрала переможця "конкурсу реміксів" на свій останній скандальних хіт Boom Boom. Напередодні в Instagram зірка розмістила фото, яке підписала "Мій ранок у Києві".

"Турне" по радіостанціях Наше Радіо, Хіт ФМ, Русское Радіо Україна і Kiss.FM здійснила в незвичному для себе образі. Зазвичай пишні білі локони співачка уклала з "ефектом мокрого волосся", артистка також висвітлила брови, на губах - нюдова помада, а на очах - мінімум - стрілки і туш для вій.

Світлана Лобода відвідала Київ (скрін: instagram.com/lobodaofficial)

Двома днями раніше співачка розмістила фото, в якому анонсувала виступ у Києві. "Чекай мене, улюблений Київ. Сьогодні співаю для вас" - підписала вона знімок.

Зазначимо, що для Світлани Київ - рідне місто. Тут вона з'явилася на світ 18 жовтня 1982 року. Зараз виконавиця переважно живе і виступає в Росії.

Світлана Лобода в Києві (відео: instagram.com/lobodaofficial)

Зазначимо, що новий кліп на пісню Boom Boom викликав неоднозначну реакцію. Багатьом відео, як і пісня, здалися огидними.

Раніше ми писали також, що стало відомо справжнє прізвище Лободи.