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Стала известна настоящая фамилия Лободы: подруга проболталась

STYLERПерсоны    13.06.2020 - 09:49
Стала известна настоящая фамилия Лободы: подруга проболталась
Светлана Лобода (фото: facebook.com/pg/loboda.official)

Топурия сделала откровенное признание

Скандальная Светлана Лобода, как оказалось, в жизни носит совершенно другую фамилию. Об этом сообщила солистка группы "А-Студио" Кети Топурия в социальной сети Instagram.

Певица Топурия заявила о том, что фамилия украинской певицы Светланы Лободы на самом деле - Лободадзе. Солистка "А-Студио" сняла короткую Stories, в которой сообщила, что ее подруга Лобода выпустила новый фильтр для Instagram.

"Наша подружка Светлана Лободадзе, это ее настоящая фамилия, кто не знает, выпустила новый фильтр, посмотрите", - поделилась с подписчиками Топурия.

Очевидно, Кети решила воспользоваться тем фактом, что Светлана неоднократно высказывалась по поводу своего имени, подмечая, что не очень любит его. При этом фамилия ей, напротив, нравится.

"С детства мне казалось, что имя Светлана - не мое... Нет в нем того бунтарского духа, который был мне всегда присущ. В школе меня начали называть по фамилии и я была этому очень рада, так как считала ее емкой и громкой", - написала Лобода под одним из постом.

Напомним, что в 2010 году Светлана Лобода официально переименовала свой музыкальный проект, зарегистрировала бренд и торговую марку LOBODA. Летом 2010 года вышел сингл "Революция". На награждении VIVA Лобода представила сингл "Спасибо", посвящённый дочери. А в конце июня 2013 года Лободе было присвоено почетное звание "Заслуженный артист Украины".

Мы писали, что Светлана Лобода показала себя в постели.

А также о том, что дочь Светланы Лободы проникновенно прочла стих и покорила своим талантом.

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Автор: Дарья Яновская

Теги Новости Украины Лобода
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