Омерзительно: новый клип Лободы с Собчак и Лолитой идет на рекорд дизлайков

Новый клип Лободы идет на рекорд дизлайков (коллаж: РБК-Украина)

Светлана Лобода показала новый клип на песню Boom Boom, но артистку не поняли

Светлана Лобода ровно в полночь 31 июля представила свое новое провокационное видео на трек Boom Boom в фите с рэпером Pharaoh. Клип нарвался на критику и оставил после просмотра сомнительные впечатления у многих поклонников творчества певицы.

Режиссером видеоряда стал Александр Гудков. Кроме того в нем засветились скандальные и не очень звезды и блогеры: Ксения Собчак, Лолита, Екатерина Варнава, Мария Миногарова, Ида Галич.

Приняли участие в съемках и главные селебы российского ТикТока: Верона, Дина Саева и бывшая возлюбленная бойфренда Ольги Бузовой Карина Кросс.

Рэпер Pharaoh засветился всего на 10 секунд. Он зачитал свою часть и исчез. А вот у его поклонников осталось множество вопросов к такому фиту с Лободой.

И хотя идея видео хорошая и трендовая - высмеять мужчин, которые оценивают женщин - ее воплощение нарвалось на критику. Много латекса, провокационные движения, взрывающиеся головы, похотливые мужчины в летах и сединах, занимающие высокие должности.

Лободе тут же предъявили "закос" под Little Big и Maruv.

К обеду 31 июля клип просмотрело уже более полумиллиона пользователей. Он набрал больше 20 тысяч лайков, и около 40 тысяч дизлайков.

Новый клип Светланы Лободы (видео: YouTube)

Пользователи в комментариях не пощадили новое детище Лободы, Гудкова и Pharaoh:

"Фараон сам в курсе, что он тут снимался?;

Омерзительно;

Карьера Фараона вышла из чата;

У меня одного впечатление, что сделано по Little big?

Под Maruv;

Xто это за пара*а, как такое можно выпускать;

Как, бл*, развидеть и расслышать эту дичь? Лобода пробила дно... Cовсем кукухой поехала;

Кажется, тянет на новый рекорд по дизлайкам", - пишут в сети.

Отметим, что самый невероятный рекорд был поставлен рэперами Тимати и Гуфом, которые воспели любовь к российским чиновникам, а в частности к мэру столицы РФ Сергею Собянину в клипе "Москва". После миллиона дизлайков Тимати клип удалил, но на просторах YouTube то и дело появляются его копии с предложением поставить дизлайк еще раз.

Ранее мы писали, что стала известна настоящая фамилия Лободы.