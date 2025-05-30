Літо без моря? 5 недорогих локацій в Україні, де відпочинок не гірший за пляжний

Шацькі озера

Це група з понад 30 озер у Волинській області. Найчастіше туристи приїжджають до найглибшого озера цієї групи та в Україні водночас - Світязь. Однак, за словами Олі Манько, глибина не створює небезпеки.

"Щоб дійти до справжньої глибини, потрібно йти десь метрів 500. Сім'ї з дітьми люблять тут відпочивати", - каже вона.

Воду у Світязі вважають цілющою та чистою, адже навколо немає джерел забруднення. Оскільки вода насичена гліцерином і сріблом, шкіра на дотик дуже ніжна та шовковиста.

На озері можна орендувати човен чи катамаран і доплисти до дикого острова посередині водойми, де гніздяться різноманітні птахи. Також подружжя рекомендує спробувати місцеві шацькі пончики, особливо з чорницею, бо місцеві мешканці самостійно її збирають.

Озеро Світязь (фото: vsn.ua)

Дружбівський кар'єр

Локація розташована в Житомирській області. Раніше на місці озера видобували пісковик, а тоді залили кар'єр водою, яка за рахунок хімічних реакцій стала лазурною. Головною фішкою водойми є білі рельєфні скелі, які насправді є відходами виробництва.

"Через те, що місце досить популярне останніми роками, там досить багато людей. Багато хто приїжджає з наметами, тому що з Києва їхати 3,5 години. Тому краще зробити там ночівлю", - радить Макс Узол.

Крім того, у Житомирській області є й інші менш відомі кар'єри: Соколівський, Коростишівський, кар'єр "Калюжа".

Дружбівський кар'єр (фото: zhzh.com.ua)

Черепашинецький кар'єр

Це озеро в селі Черепашинці, яке утворилося у 1990-х роках на місці видобування граніту та білої глини. Після призупинення розробки кар'єру його затопили підземні джерела.

Навколо водойму оточує хвойний ліс, тому влітку відпочивати особливо приємно, оскільки від дерев віє свіжість і прохолода. На березі озера місцеві облаштували кафе та будиночки, які можна орендувати.

Пляжі та заходи у воду не облаштовані. Варто бути обачними, оскільки в деяких місцях стирчать з-під води великі шматки граніту.

Черепашинецький кар'єр (фото: goldfishnet.in.ua)

Черкаські пляжі

"Хоча місто не входить у топ найпопулярніших туристичних напрямків України, ми туди поїхали й здивувались, наскільки влітку там особливо відчувається курортна атмосфера", - каже Макс Узол.

Оскільки Черкаси розташовані біля водосховища, там досить багато пляжів, виконаних на якісному рівні. В окремих місцях навіть надають безкоштовні шезлонги та парасольки.

Блогери радять відвідати такі пляжі в Черкасах: Казбетський, Соснівський, Вейк-парк, пляж "Живчик".

Крім пляжів, у Черкасах можна сходити до найбільшого та єдиного буддійського храму в Україні "Білий лотос", оранжереї "Ангкор-Ват".

Яворівське море, або озеро Сірка

Інша назва локації - Яворівський кар'єр, де раніше видобували сірку. Сьогодні це найбільше в Україні за глибиною та об'ємом води штучне озеро.

Наразі там відкрили кілька комплексів будинків, де можна зупинитися на березі озера. Також можна долучитися до різних водних розваг: сапи, флайборди тощо.

"Саме озеро прям величезне, гігантське. Коли дивишся, не видно берег з деяких частин. Класне місце, досить недалеко від Львова, де вже є інфраструктура, тобто відпочинок буде комфортним", - підсумовує Оля Манько.

Озеро Сірка (фото: instagram.com/sirka.sport)