Лето без моря? 5 недорогих локаций в Украине, где отдых не хуже пляжного

Шацкие озера

Это группа из более 30 озер в Волынской области. Чаще всего туристы приезжают к самому глубокому озеру этой группы и в Украине одновременно - Свитязь. Однако по словам Оли Манько, глубина не создает опасности.

"Чтобы дойти до настоящей глубины, нужно идти где-то метров 500. Семьи с детьми любят здесь отдыхать", - говорит она.

Воду в Свитязе считают целебной и чистой, ведь вокруг нет источников загрязнения. Поскольку вода насыщена глицерином и серебром, кожа на ощупь очень нежная и шелковистая.

На озере можно арендовать лодку или катамаран и доплыть до дикого острова посередине водоема, где гнездятся различные птицы. Также супруги рекомендуют попробовать местные шацкие пончики, особенно с черникой, потому что местные жители самостоятельно ее собирают.

Озеро Свитязь (фото: vsn.ua)

Дружбовский карьер

Локация расположена в Житомирской области. Ранее на месте озера добывали песчаник, а тогда залили карьер водой, которая за счет химических реакций стала лазурной. Главной фишкой водоема являются белые рельефные скалы, которые на самом деле являются отходами производства.

"Так как место достаточно популярно в последние годы, там достаточно много людей. Многие приезжают с палатками, потому что из Киева ехать 3,5 часа. Поэтому лучше сделать там ночевку", - советует Макс Узол.

Кроме того, в Житомирской области есть и другие менее известные карьеры: Соколовский, Коростышевский, карьер "Калюжа".

Дружбовский карьер (фото: zhzh.com.ua)

Черепашинецкий карьер

Это озеро в селе Черепашинцы, которое образовалось в 1990-х годах на месте добычи гранита и белой глины. После приостановления разработки карьера его затопили подземные источники.

Вокруг водоем окружает хвойный лес, поэтому летом отдыхать особенно приятно, поскольку от деревьев веет свежестью и прохладой. На берегу озера местные обустроили кафе и домики, которые можно арендовать.

Пляжи и заходы в воду не обустроены. Стоит быть осторожными, поскольку в некоторых местах торчат из-под воды большие куски гранита.

Черепашинецкий карьер (фото: goldfishnet.in.ua)

Черкасские пляжи

"Хотя город не входит в топ самых популярных туристических направлений Украины, мы туда поехали и удивились, насколько летом там особенно ощущается курортная атмосфера", - говорит Макс Узол.

Поскольку Черкассы расположены возле водохранилища, там достаточно много пляжей, выполненных на качественном уровне. В отдельных местах даже предоставляют бесплатные шезлонги и зонтики.

Блогеры советуют посетить такие пляжи в Черкассах: Казбетский, Сосновский, Вейк-парк, пляж "Живчик".

Кроме пляжей, в Черкассах можно сходить в самый большой и единственный буддийский храм в Украине "Белый лотос", оранжерею "Ангкор-Ват".

Яворовское море, или озеро Сера

Другое название локации - Яворовский карьер, где раньше добывали серу. Сегодня это крупнейшее в Украине по глубине и объему воды искусственное озеро.

Сейчас там открыли несколько комплексов домов, где можно остановиться на берегу озера. Также можно приобщиться к различным водным развлечениям: сапы, флайборды и тому подобное.

"Само озеро прям огромное, гигантское. Когда смотришь, не видно берег из некоторых частей. Классное место, достаточно недалеко от Львова, где уже есть инфраструктура, то есть отдых будет комфортным", - заключает Оля Манько.

Озеро Серка (фото: instagram.com/sirka.sport)