Куди поїхати влітку 2025: ідеальне місце для відпустки мрії за знаком Зодіаку

Астрологи переконані: щоб відпочинок справді зарядив енергією та залишив незабутні враження, необхідно вибирати місце, яке відповідає вашому знаку Зодіаку. Кому підійде океан і сонце, а кому місто з характером чи місце сили?

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Parade розповідає про напрямки, куди кожному знаку краще вирушити у відпустку влітку 2025 року.

Овен: Грецькі острови або Віргінські острови

Енергійні та допитливі Овни не витримують нудьги - їм потрібна природа, вода і можливість руху. Тому Греція з її численними островами або яскраві Віргінські острови стануть ідеальним вибором. Тут є і пригоди, і відпочинок, і враження. А ще - вдосталь сонця, якого так потребує цей вогняний знак.

Телець: Стамбул, Туреччина

Тельцям потрібен комфорт, естетика і що-небудь смачне - Стамбул влучає в ціль за всіма пунктами. Поєднання Сходу і Заходу, неймовірна кухня, історія і неспішна атмосфера - все це дасть змогу Тельцю повністю перезавантажитися. А ще це чудове місце для шопінгу та вечірніх прогулянок із келихом вина.

Близнюки: Маямі, Флорида (США)

Близнюки обожнюють динаміку, нові знайомства і драйв. Маямі - ідеальне місце, де життя не зупиняється ні вдень, ні вночі. Тут можна досліджувати пляжі, тусовки, музеї, арт-квартали та завести купу нових друзів. Цей курорт заряджає енергією, якої Близнюкам потрібно завжди трохи більше за інших.

Рак: Американ-Рівер, Каліфорнія (США)

Раки - чутливі та прив'язані до природи. Їм необхідне спокійне місце, де можна побути наодинці з думками та емоціями. Річка Американ у Каліфорнії з її краєвидами, природними маршрутами та енергією води - саме те, що потрібно для відновлення. Тут легко відчути зв'язок із собою та відпустити зайве.

Лев: Сан-Маркос, Гватемала

Леви люблять, коли все незвичне, красиве і яскраве - саме таким є Сан-Маркос на озері Атітлан. Це місце не тільки атмосферне, а й духовно сильне, ідеальне для того, щоб надихнутися, перезавантажити амбіції та знайти нові ідеї. А ще там просто фантастичні світанки та вечірні вогні.

Діва: Седона, Аризона (США)

Раціональним і чутливим Дівам потрібне місце, де природа поєднується з глибиною. Седона славиться не тільки своїми червоними скелями, а й потужною енергетикою. Тут Діви можуть відпочити та розкласти все "по поличках" - як у голові, так і в душі. Ідеальне місце для медитації та переосмислення.

Терези: Мехіко, Мексика

Терезам потрібне мистецтво, ритм і атмосфера - і столиця Мексики дарує це з надлишком. Мехіко - це вуличне мистецтво, стиль, культура і нескінченні можливості для самовираження. Тут Терези зможуть знайти баланс між натхненням та емоційним задоволенням. А ще це місце для яскравих фото та нових вражень.

Скорпіон: Відень, Австрія

Скорпіони - глибокі та загадкові, і їм пасуватиме місто з історією, величчю та романтикою. Відень - вишукане місце, де можна сховатися від усього світу, насолодитися культурою, кавою та спокоєм. Це простір, де Скорпіони зможуть заглибитися в себе або навпаки - почати щось нове. Місто підходить і для медитативного, і для насиченого відпочинку.

Стрілець: Кауаї, Гаваї

Авантюрні та вільні Стрільці оцінять красу й незвіданість Кауаї - одного з найзеленіших островів Гавайського архіпелагу. Тут можна і досліджувати джунглі, і займатися серфінгом, і просто милуватися океаном. Для Стрільця важливо відчути нове - і Кауаї точно подарує ці емоції. Це відпочинок з елементом пригоди - як вони люблять.

Козоріг: Амальфітанське узбережжя, Італія

Козероги цінують естетику, комфорт і змістовність - Амальфі подарує їм усе це. Розкішні краєвиди, смачна кухня, старовинна архітектура та море - ідеальний коктейль для відновлення сил. Тут легко сповільнитися і просто насолоджуватися життям. Козерогам це потрібно більше, ніж вони самі визнають.

Водолій: Геогліфи Наски, Перу

Водолії - мислителі, мрійники та дослідники, тому їм потрібно щось унікальне. Таємничі Геогліфи Наски в Перу - місце, що викликає питання і пробуджує фантазію. Тут можна не лише побачити незрозуміле, а й відчути глибокий зв'язок із чимось більшим. Ідеальний напрямок для духовного апгрейда.

Риби: Балі, Індонезія

Чуттєві та творчі Риби знайдуть гармонію на Балі - острові, де кожен ранок починається з м'якого світла, а вечори сповнені ароматами спецій та океану. Це місце для відпочинку, творчості та внутрішнього оновлення. Балі надихає, зцілює і дає змогу відчути себе частиною Всесвіту. Рибам тут буде по-справжньому добре.