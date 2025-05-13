Відпустка 2025: де українці будуть відпочивати цього року та на скільки подорожчали курорти
Початок сезону відпусток не за горами, тож саме час визначатися із бажаним маршрутом подорожей. Поки закордонний туризм доступний не для всіх, ця галузь всередині країни розвивається з додатковою силою.
Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на пресреліз Ribas Hotel Group.
Де будуть відпочивати українці
За даними дослідження, 85% респондентів планують відпочинок в Україні, ще близько 29% - за кордоном. Лише 3,6% цього літа не мають туристичних планів.
Серед туристів та охочих відпочити спостерігаються чотири найпопулярніших напрямки:
- Карпати - 75,7%
- Одеса - 48,5%
- Львів - 21,3%
- Київська область - 16,9%
Після пікової завантаженості у Буковелі та Одесі минулого літа цього року завантаженість зросте ще на 7-13% завдяки підвищеній маркетинговій активності та розширенню сервісів.
Крім того, українці вибрали три улюблені формати поїздок: сімейні подорожі (67,4%) або поїздки з дітьми (54,3%) і формат "поїхати самому", який все більше набирає обертів (8,7%).
Очікування від відпочинку
Варто додати, що загальний середній чек на відпочинок у прибережних регіонах зросте на 20%, а в Буковелі його планують знизити в середньому на 15%. Найпопулярніші види активностей залишаються сталими: прогулянки на природі, пляжний відпочинок, SPA-процедури та гастротуризм.
Найважливіші критерії при виборі готелю для українців такі: комфортні умови, вигідна ціна та зручна локація. Водночас для майже 75% основними бар'єрами для бронювання є висока ціна та низький рівень комфорту.
Вас також може зацікавити:
- Куди можна поїхати, не витративши ні копійки
- Яким був унікальний двоповерховий потяг Львів-Ковель
- Як засинати в автобусі за 5 хвилин під час поїздок