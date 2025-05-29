Тренди купальників 2025: які моделі вибрати для ідеального відпочинку

Сезон відпусток вже на горизонті, а це значить, що час вибирати свій ідеальний купальник. У 2025 році пляжна мода дивує поєднанням зручності, яскравих акцентів і ностальгії за минулим. У тренді - ретро-силуети, асиметрія, природні відтінки, квітковий принт і багато іншого.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на пост в Instagram фешн-блогерки під ніком julia_stylelover розповідає, які моделі будуть найпопулярнішими цього літа і на що звернути увагу при виборі.

Купальники в стилі ретро

Високі трусики, топи з чашечками, принт у клітинку, банти та рюші - 50-60-ті повертаються. Ретро-купальники пасують практично всім - вони приховують недоліки та підкреслюють переваги. Особливо популярні серед дівчат і жінок, які бажають мати стильний і витончений вигляд, не демонструючи зайвого.

Які купальники вибрати на літо 2025 (скриншот)

Купальник у смужку

Купальники в смужку - це класика пляжної моди, яка не втрачає актуальності вже десятки років. Вони універсальні, стильні та здатні змінювати сприйняття фігури залежно від типу смужки.

Такий купальник можна доповнити сорочками, парео або пляжними аксесуарами. Він має стильний вигляд і на басейні, і на морі, і навіть у міському пляжному клубі.

Купальник у смужку в трендах 2025 (скриншот)

Білий купальник

Білий купальник - це вічна класика, яка поєднує в собі чистоту, елегантність і розкіш. Він має ефектний вигляд як на засмаглій шкірі, так і на світлій, підкреслюючи природну красу та створюючи враження свіжості й легкості.

Однак такий купальник може бути трохи "примхливим": важливо вибирати щільну тканину з підкладкою, щоб уникнути прозорості. Також він потребує обережного прання і догляду, щоб не втратити білосніжний відтінок.

Білий купальник у моді (скриншот)

Асиметричні купальники та розрізи

Один рукав, скошені лінії, незвичні вирізи - асиметрія знову в тренді. Такий крій не тільки надає динаміки образу, а й візуально підкреслює фігуру. Особливо актуальні моделі з одним плечем або оригінальними вирізами на животі.

Незвичайні купальники в моді на літо 2025 (скриншот)

Квітковий принт

Купальники з квітковим принтом - це справжня класика літнього гардероба, яка щоразу повертається в тренди з новими акцентами. Вони символізують легкість, романтику, жіночність і природну красу.

У 2025 році квіти знову на піку популярності, але із сучасним прочитанням: більша увага до деталей, стилізація під акварель або тропіки, поєднання з геометрією і мінімалізмом.

Модний купальник на літо (скриншот)

Також стилістка радить звернути увагу на купальник у тон вашої шкіри, з блискітками, що переливаються на сонці, з об'ємними деталями, кроше, анімалістичні принти.