Лінь, вік чи біологія? Чому з віком знижується активність і частіше хочеться посидіти

Після 40-50 років багато хто помічає: хочеться менше рухатися, частіше сидіти, більше відпочивати. Це не просто лінь чи втрата мотивації. Науковці все частіше вказують на фізіологічні зміни, які впливають на рівень енергії та бажання до активності. Що ж саме відбувається з нашим тілом і як цьому протидіяти?

Чому людям після 40-45 років хочеться більше відпочивати, сидіти, а не ходити, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на дослідження, опубліковане в Journal of Gerontology.

Що показало дослідження

Науковці з'ясували, що зниження фізичної активності у людей після 45 років пов'язане не тільки зі станом м'язів, а ще й з важливими змінами у мозку. Виявилося, що з віком у людини слабшає здатність контролювати імпульсивні бажання - наприклад, сісти замість того, щоб кудись йти.

Для своєї масштабної роботи вчені взяли дані дослідження, проведеного Кембридзьким центром старіння та нейробіології. У цьому дослідженні взяли участь добровольці - від 18 до 81 року.

Вчені виявили, що різке зниження фізичної активності починається у людей приблизно у віці 49 років. І це збігається зі змінами у певних зонах мозку, які відповідають за увагу та самоконтроль.

"Ми виявили, що мозок може передбачати зниження активності ще до того, як це стає фізично помітним", - пояснив один з авторів дослідження, доцент кафедри фізіотерапії Тімоті Морріс.

Дослідники сконцентрувалися на так званій "мережі уваги", яка являє собою групу мозкових структур, а точніше - острівцеву частку та дорсальну передню поясну кору. Саме ці ділянки допомагають людині орієнтуватися у просторі, приймати рішення, контролювати імпульсивні реакції.

З віком ефективність цих ділянок починає поступово знижуватися, і саме це, на думку вчених, впливає на фізичну активність людини.

У молодому віці ми легко можемо подолати бажання полежати, коли бачимо диван. Але з часом цей "гальмівний механізм" починає слабшати, і мозок все частіше починає обирати відпочинок замість руху.

Які ще зміни впливають на фізичну активність

Знижується рівень дофаміну, а це зменшує мотивацію до дії

М'язова маса зменшується, а тіло швидше втомлюється

Система терморегуляції уповільнюється - знижується витривалість

Змінюється якість сну і відновлення організму відбувається повільніше

Що радять вчені, щоб загальмувати цей процес

Регулярна фізична активність - прогулянки, йога

Контроль сну - стабільний графік, висипатися

Дофамінові звички - вивчення нових навичок, інтелектуальні ігри, емоційні враження

Білок у раціоні - він допомагає підтримувати м'язову масу та енергію