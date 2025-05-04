Вчені назвали формулу ідеального дня: скільки спати, працювати та спілкуватися

Вчені з Університету Британської Колумбії проаналізували дані та вивели формулу ідеального дня, яка включає оптимальний баланс між роботою, спілкуванням та відпочинком. Дослідження показало, що певні активності та їх тривалість можуть значно впливати на рівень щастя та задоволення від життя.

Як має виглядати ідеальний день людини, щоб почуватися щасливими, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на дослідження, опубліковане на Osf.

Що має входити в "ідеальний день"

Дослідники з Університету Британської Колумбії використали дані опитування American Time Use Survey, щоб визначити, які активності сприяють відчуттю "кращого, ніж зазвичай" дня.

Використовуючи аналіз даних за період з 2013 по 2021 рік, вони виявили, що ідеальний день включає:

6 годин спілкування з родиною

2 години з друзями

1,5 години додаткового соціального спілкування

2 години фізичної активності

1 година на їжу та напої

6 годин роботи

15 хвилин на дорогу до роботи

1 година екранного часу

Цікаво, що надмірне споживання телебачення чи інших форм пасивного відпочинку було пов'язане з меншим рівнем щастя.

Дослідники порівняли різні види діяльності з інгредієнтами страви, зазначивши, що деякі з них, як сіль, корисні лише в невеликих кількостях, тоді як інші, як шоколадна стружка, приносять задоволення у більших дозах.

Це порівняння допомогло їм визначити "рецепт" вдалого дня і, як наслідок, рецепт якісного життя.

Також дослідження показало, що для гарного самопочуття найважливішим пріоритетом є сім'я. Спілкування з близькими позитивно впливає на настрій, але цей ефект досягає плато після двох годин. Альтернативою можуть стати також фізичні вправи. Спілкування з сім'єю має велике значення для відчуття щастя (фото: freepik.com)

А от час з друзями має майже "безмежний позитивний ефект" і чим більше людина проводить часу з ними, тим краще почувається.

Робота також виявилася фактором, який впливає на настрій і для досягнення позитивного ефекту та гарного настрою, вона має тривати не більш як 6 годин день.

А от час витрачений на дозвілля може мати негативний вплив на якість дня. Як пояснюють вчені, значна частина респондентів проводила дозвілля за переглядом телевізора та серіалів, а екранний час не сприяє відчуттю щастя. Час з друзями також важливий для щасливого життя (фото: freepik.com)

Формула для ідеального ранку

Окреме дослідження, проведене математиком Енн-Марі Імафідон, визначило оптимальний ранок для гарного настрою:

Прокидатися о 6:44

Вставати з ліжка о 7:12

21 хвилина фізичних вправ

10 хвилин душу

18 хвилин на сніданок

Важливість сну та фізичної активності

Дослідження Університетського коледжу Лондона показало, що хоча 6 годин сну можуть бути достатніми, додаткові 30 хвилин фізичної активності можуть покращити когнітивні функції наступного дня.