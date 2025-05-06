Чому ми більше не вміємо мріяти і як це виправити: пояснення вчених

Мріяти стало важко - саме такий висновок отримали вчені. Люди більше не отримують задоволення від простого фантазування. Мало того - багато хто навіть не знає, як це робити. Дослідники з’ясували, що мрії стали непростою ментальною вправою, яку треба заново вчитися виконувати. Що сталося з нашою здатністю мріяти - і як її повернути?

Чому люди тепер не вміють мріяти, для чого це потрібно і як знову повернути цю здатність, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на дослідження, опубліковане в журналі Emotion.

Що виявили вчені

Дослідження провели психологи з Університету Флориди разом із колегами з Гарварду та Університету Вірджинії. Учасникам експерименту запропонували сісти в тихій кімнаті й подумати про щось приємне й корисне. Без гаджетів, шуму чи завдань - просто мріяти. І тут почались складнощі.

Частина учасників зізналася, що не змогли навіть вигадати щось, про що хотіли б помріяти. Інші втрачали концентрацію. Деякі настільки не витримували тиші, що просили змінити завдання.

А в попередньому дослідженні тієї ж групи учасники навіть воліли отримати слабкий електрошок, ніж залишитися сам на сам із думками.

Чому це відбувається

Професорка Ерін Вестгейт, яка очолювала дослідження, пояснила: проблема не в тому, що люди не хочуть мріяти, а в тому, що не вміють.

"Ми звикли до постійної стимуляції - стрічки соцмереж, серіали, чати, робочі задачі. Уміння уявляти щось абстрактне, не пов’язане з реальністю, поступово втрачається. Свідомість більше не встигає перейти в режим творчої уяви", - пояснила вчена.

Як правильно мріяти

Науковці переконані, що здатність мріяти - це м'яз, який можна натренувати. Ось що вони радять:

1. Виділіть спеціальний час для фантазій. Хоча б 5-10 хвилин на день.

2. Уникайте відволікаючих чинників - гаджетів, шуму, розмов.

3. Ставте собі запитання: "А як би виглядав ідеальний день?", "Що було б, якби…?".

4. Не чекайте миттєвого результату. Спочатку буде нудно - це нормально.

Навіщо це потрібно

Мрії не лише прикрашають буденність. Вони покращують настрій, знижують рівень стресу, стимулюють креативність і допомагають у прийнятті рішень.

Людина, яка не мріє, ризикує втратити здатність бачити перспективу, жити із сенсом і прагнути до змін.

Психологи наголошують, що фантазування - це не втеча від реальності, а спосіб з нею справлятись.