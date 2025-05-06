Названо вік, в якому починається "сипатися" організм: раніше, ніж ви думаєте

Згідно з новими дослідженнями, куріння, вживання алкоголю та відсутність фізичних вправ починають негативно впливати на ваше тіло вже з 36 років.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на WomensHealth.

Що показало дослідження вчених про ризикований вік

Для дослідження, опублікованого в Annals of Medicine, дослідники протягом 30 років спостерігали за учасниками, вимірюючи фізичне та психічне здоров’я у віці 27, 36, 42, 50 та 61 рік.

Вони також запитували людей їх про їхні погані звички, такі як вживання алкоголю та куріння, а також про те, як часто вони займаються спортом.

Дослідники виявили, що наявність поганих звичок (наприклад, скільки ви курите, п’єте та уникаєте фізичних вправ під час тесту), так і те, наскільки вони збільшувалися з часом, були пов’язані з погіршенням психічного благополуччя, загальним погіршенням самопочуття та більшою кількістю метаболічних факторів ризику.

Важливо те, що ефекти були такими ж сильними у 36 років, як і в 61 рік. Це один із перших випадків, коли це було вперше виявлено в дослідженнях.

Проте експерти з цього дослідження з університетів Фінляндії знали, що наша поведінка щодо здоров’я, як правило, формується, коли ми молодші, і продовжується до середнього віку, тому їм було цікаво поглянути на те, як звички, коли ми молоді, впливають на наше тіло.

"Ці висновки підкреслюють важливість боротьби з поганими для здоров’я звичками якомога раніше", - кажуть вчені.

Зокрема, дослідники також виявили, що відсутність фізичних вправ особливо пов’язана з поганим фізичним здоров’ям.

Куріння дуже сильно впливає на психічне здоров’я, а надмірне вживання алкоголю пов’язане з погіршенням як психічного, так і фізичного здоров’я.