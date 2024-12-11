Лілія Ребрик поділилася секретом, як вона поєднує материнство та кар'єру

"Вважаю, що потрібно правильно організовувати свою роботу. Це непросто, але цьому можна навчитися, і, на мою думку, я вмію це робити бездоганно", - зазначила актриса.

Також вона порадила не брати жінкам надто багато на себе.

"Часто жінки беруть на себе занадто багато, а потім ходять втомлені, без настрою, тому що постійно хочуть спати. Ні, так не можна. Мама - це свого роду Wi-Fi енергії в сім'ї. Якщо вона виснажена, то "батарейки" розряджені у всіх", - зазначила Ребрик.

Крім того, вона розповіла про делегування у сім'ї.

"Я така мама, яка вміє щось доручити своїм рідним, близьким. Якщо хтось із них може погуляти з вашою дитиною, попросіть про це, а самі відпочиньте чи зробіть щось корисне для себе. Сім'я - це команда, де усі грають в одні ворота. У нас загальні правила, які ми обговорюємо, і кожен має свої обов'язки", - зазначила телеведуча.

Сім'я Лілії Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Як змінилися стосунки Ребрик зі старшими дітьми після появи Адель

У березні 2024 року Ребрик народила своєму чоловікові, хореографу Андрію Дикому ще одну дочку. Пара також виховує 12-річну Діану та 6-річну Поліну.

Лілія Ребрик також розповіла про стосунки у сім'ї після появи третьої дитини.

"У нас у сім'ї є правило: з появою кожної нової дитини кохання стає тільки більше. Ми не ділимо його на трьох, а збільшуємо втричі. Коли народилася друга дочка, ми подвоїли любов, ніжність і турботу. З появою третьої дитини все це помножилося на три. Це приголомшливий принцип", - зазначила акторка.

Також вона наголосила, що важливо проводити час якісно з кожною дитиною.

"Якщо говорити про увагу, яку ми приділяємо дітям, то для нас важливо проводити час разом всією родиною та з кожною дитиною окремо. Потрібно завжди знаходити для цього можливість, адже діти дивляться на батьків та будують свою модель поведінки на майбутнє", - розповіла вона.

Зазначимо, що 7-місячна Адель вже сказала своє перше слово "мама".

А нещодавно Ребрик шокувала, що вони вже обирають наречених. Вона показала в мережі миле відео зі своєю донечкою Адель та сином популярного актора Олексія Нагрудного, який знайомий багатьом за роль Юрія Сердюка у телесеріалі "Жіночий лікар. Нове життя".

Сім'я Лілії Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)