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Лілія Ребрик народила третю дитину: перше щемливе фото малечі

П'ятниця 15 березня 2024 22:53
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Лілія Ребрик народила третю дитину: перше щемливе фото малечі Лілія Ребрик народила третю дитину (фото: Instagram/Liliia Rebrik)
Автор: Василина Копитко

15 березня акторка і телеведуча Лілія Ребрик народила дівчинку, яку назвала Аделіна. Для неї та її чоловіка Андрія Дикого це вже третя донька.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію ведучої в Instagram.

Телеведуча народила третю дитину

"Наша Адель. Дика Аделіна Андріївна.Будь щасливою, донечко", - написала Ребрик.

До свого посту Лілія прикріпила перше фото із малесенькою ручкою дитини. Дівчинка народилася із вагою 3 500 кг та зростом 52 см.

Підписники телеведучої вітають її та чоловіка із поповненням у сім'ї.

Лілія Ребрик народила третю дитину: перше щемливе фото малечіРебрик поділилась радісною новиною (фото: Instagram/Liliia Rebrik)

Лілія вже 12 років у щасливому шлюбі

Лілія із танцюристом Андрієм Диким у грудні 2023 року відсвяткували 12-ту річницю шлюбу. У пари вже є 11-річна Діана та 5-річна Поліна.

Раніше телеведуча ділилась із підписниками тим, що її донька мріяла про братика, а ось сама Лілія не приховувала, що їй без різниці, хто буде, але хотіла б, щоб це був хлопчик.

Також телезірка розповідала, що планує поєднувати роботу з материнством і не кидатиме свою кар'єру після народження третьої доньки.

Лілія Ребрик народила третю дитину: перше щемливе фото малечіЛілія Ребрик народила третю дитину: перше щемливе фото малечіЛілія Ребрик народила третю дитину: перше щемливе фото малечіЛілія Ребрик народила третю дитину: перше щемливе фото малечіУ Лілії Ребрик та Андрія Дикого тепер троє доньок (фото: Instagram/Liliia Rebrik)

Раніше ми писали про те, що Ребрик на останніх місяцях вагітності влаштувала ефектну фотосесію.

Читайте також про те, що Ребрик рознесла українців, які вважають, що вона народжує втретє, щоб чоловік "відскосив від армії".

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Лілія Ребрик ведуча Дитина
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