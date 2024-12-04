18 українських зірок, які стали батьками у 2024 році

2024 рік для багатьох із нас був непростим. Незважаючи на те, що в Україні триває повномасштабна війна, українські знаменитості вкотре доводять, що треба жити тут і зараз. Тому багато хто з них зважився на першу дитину, а деякі встигли стати багатодітними батьками.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про українських зірок, у сім'ях яких у 2024 році трапилося поповнення.

Лілія Ребрик

Акторка та телеведуча Лілія Ребрик 15 березня 2024 року стала мамою втретє. Своєму чоловіку, хореографу Андрію Дикому вона народила ще одну дочку. Пара також виховує 12-річну Діану та 6-річну Поліну.

Дівчинка народилася з вагою 3500 кг та зростом 52 см. Її назвали Адель - це ім'я складається з літер, які є в іменах кожного члена їхньої родини - Лілії, Андрія, Діани та Поліни.

Лілія Ребрик із сім'єю (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Марія Яремчук

Донька легендарного українського співака Назарія Яремчука Марія у травні цього року вперше стала мамою. За повідомленнями у ЗМІ, 31-річна українська співачка народила хлопчика 8 травня. Проте сама Яремчук довго не коментувала цю інформацію.

Лише на початку липня вона підтвердила, що стала мамою та що інформацію про її пологи "злив" Чернівецький перинатальний центр. Жодних подробиць про батька дитини, а також фото малюка в соцмережах вона не викладала.

Марія Яремчук (фото: instagram.com/m_yaremchuk)

Джамала

Відома українська співачка Джамала також стала багатодітною мамою у 2024 році. Своєму чоловікові Сеїт Бекіру Сулейманову вона народила третього сина, якого назвали Алім Сеїт-Бекір.

Маля народилося 24 травня з вагою 3410 грамів і зростом 50 сантиметрів.

Джамала з синами (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Іванна Онуфрійчук

38-річна українська телеведуча Іванна Онуфрійчук у травні 2024 року вперше стала мамою. Своєму чоловікові, казахському бізнесменові Алмазу вона народила сина, якого назвали Адамом.

Радісна подія сталася через три роки після весілля. Онуфрійчук народжувала в одному з пологових будинків Швейцарії, де зараз проживає.

Іванна Онуфрійчук із чоловіком та сином (фото: instagram.com/ivannaonufriichuk)

Віталій Козловський

Популярний український співак Віталій Козловський у 2024 році вперше став батьком. 39-річний артист наприкінці 2023 року одружився зі своєю піарницею Юлією Бакуменко, а вже в лютому 2024-го кохана подарувала йому сина. Малюка назвали Оскаром.

Артист був присутній під час пологів і всіляко допомагав своїй коханій.

Віталій Козловський зі своєю дружиною та сином Оскаром (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

Євген Кот

Відомий танцюрист Євген Кот та його дружина Наталія Татарінцева вперше стали батьками 10 липня цього року. У пари народилася дівчинка, яку вони назвали незвичним ім'ям Леля.

Зазначимо, що пара разом уже довгий час. Вони познайомилися на одному із сезонів шоу "Україна має талант", у якому брала участь Татарінцева, а Кот був режисером-постановником номерів.

У січні 2019 року пара одружилася. Але довгоочікувана вагітність не наставала. В інтерв'ю і Наталя, і Женя постійно говорили про те, що хочуть дітей та "працюють над цим". На початку повномасштабного вторгнення пара навіть обговорювала тему усиновлення, а також замислювалися про ЕКЗ.

У грудні 2023 року на Різдво вони дізналися, що їхня мрія здійсниться.

Євген Кот із дружиною та донькою Лелею (фото: instagram.com/kot_jenya)

Макс Михайлюк

Макс Михайлюк, який був головним героєм 10 сезону романтичного реаліті "Холостяк" (2020), одружився з моделлю Дар'єю Хлистун. У 2021 році у них народилася дочка Аріана, а 6 лютого 2024 року син Димитрій.

Зазначимо, що родина ексхолостяка під час повномасштабного вторгнення проживає у Канаді.

Макс Михайлюк із дружиною та дітьми (фото: instagram.com/flymax305)

Вікторія Варлей

Акторка та модель Вікторія Варлей, яка була учасницею шоу "Холостяк", а тепер живе у США, вперше стала мамою у 39 років. 1 січня 2024 року своєму чоловікові, американцю російського походження Петру Камболіну вона народила доньку.

Дівчинку назвали Мішель, а молода мама досить швидко прийшла в форму після пологів.

Вікторія Варлей із чоловіком та донькою (фото: instagram.com/viktoriavarley)

Макс Чмерковський

Головний герой першого сезону шоу "Холостяк" (2011), україно-американський танцюрист і чемпіон з латинських танців Макс Чмерковський цього року став батьком утретє. Його дружина, американська танцівниця Пета Маргатройд 18 червня 2023 року народила другого сина, якого назвали Ріо Джоном, а через 4 місяці знову завагітніла.

12 липня 2024 року у пари народився третій син - Мілан Максим. Також пара виховує 7-річного сина Шая Олександра.

Олександр Чмерковський з дружиною та дітьми (фото: instagram.com/petamurgatroyd / instagram.com/maksimc)

Олександр Усик

У родині титулованого українського боксера Олександра Усика на початку 2024 року також було поповнення. Його дружина Катерина народила четверту дитину - доньку Марію.

Радісну звістку повідомив ведучий Слава Дьомін. Зокрема, на своїй сторінці в Instagram він поділився, що донька пари з'явилася на світ в одному зі столичних пологових будинків. Вага новонародженої - майже 5 кг, зріст 58 см.

Також пара виховує доньку Єлизавету та синів Кирила та Михайла.

Катерина Усик із донькою (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Стася Макєєва

Скандальна 25-річна блогерка та учасниця передачі "Супермама" Стася Макєєва в 2024 році вдруге стала мамою.

Син блогерки Марсель народився 13 вересня 2024 року в результаті кесаревого розтину. Ім'я хлопчика Макєєва ефектно розповіла у мережі - для цього дівчина орендувала стадіон. Також вона зі своїм чоловіком виховує 3-річну дочку Мішель.

Стася Макєєва з чоловіком та дітьми (фото: instagram.com/stasya_makeeva_)

Юлія Верба

21-річна українська блогерка-мільйонниця Юлія Верба у 2023 році розлучилася зі своїм хлопцем, блогером Денисом Притулою, який дарував їй розкішні букети троянд та брендові коштовності. А вже наприкінці 2023-го оголосила про заручини з парубком на ім'я Костянтин.

А у червні 2024-го вона оголосила про вагітність. На грандіозній вечірці гендер-паті стало відомо, що пара чекає на дівчинку.

Народжувала знаменитість у Львівському перинатальному центрі. Її госпіталізували через проблеми з високим тиском за кілька днів до ПДД, а потім стимулювали пологи. Зрештою лікарі вирішили робити кесарів.

Донька Верби народилася 18 вересня. Вона майже одразу показала обличчя дитини, а також поділилася з фолловерами кадрами з виписки з пологового будинку. Дівчинку назвали Розою.

Юлія Верба з донькою та майбутнім чоловіком Костянтином (фото: instagram.com/yuli.verbaaa)

Даша Євтух

Українська TikTok-зірка та учасниця 11-го сезону шоу "МастерШеф" Даша Євтух у серпні 2023 року вийшла заміж за полтавського бізнесмена та депутата райради Олександра Глазова. А вже у травні 2024 року у пари народилася донька, яку назвали незвичним ім'ям Феміда.

Даша Євтух із чоловіком та донькою (фото: instagram.com/dashaevtukh__official)

Вікторія Апанасенко

Українська модель Вікторія Апанасенко, яка перемогла на конкурсі краси "Міс Україна Всесвіт" у 2022 році, у серпні цього року вперше стала мамою. Своєму чоловікові, заступнику міністра цифрової трансформації України з розвитку ІТ-галузі Олександру Борнякову вона народила доньку, яку назвали Емілією.

Апанасенко та її маленька донька (фото: instagram.com/crystal.viktoria)

Дарина Мітченко

Модель та учасниця конкурсу "Міс Україна-2017" Дарина Мітченко (Пахомова), яка раніше перемогла рак, пройшовши 8 курсів хіміотерапії та 17 опромінень, у 2024 році вдруге стала мамою. Своєму чоловікові вона народила другу доньку, яку назвала Луною.

Пара також виховує 3-річну доньку Еліс.

Дарина Мітченко з доньками (фото: instagram.com/darinamitchenko2)

Олексій Нагрудний

Український актор Олексій Нагрудний, відомий за роллю Юрія Сердюка у серіалі "Жіночий лікар. Нове життя", вдруге став батьком. Його дружина народила сина, якого назвали Євгеном. Малюк уже встиг знятися у серіалі зі своїм батьком.

Олексій Нагрудний також виховує зі своєю дружиною, кастинг-директором Світланою Горошковою сина Олександра, якому 15 років.

Олексій Нагрудний із дружиною та сином (фото: instagram.com/sveta_goroshkova)

Світлана Гордієнко

Актриса Світлана Гордієнко, зірка серіалу "Обіцянка Богу", у 2024 році розлучилася зі своїм чоловіком, актором та воїном ЗСУ Максимом Девізоровим, а також уперше стала мамою. Свого сина вона назвала Йосипом.

Знаменитість зараз живе в Англії. Ім'я батька дитини вона не розголошувала.

Світлана Гордієнко із сином (фото: instagram.com/gordisvitlana)

Сергій Кисіль

Український актор театру та кіно Сергій Кисіль, який відомий багатьом за ролями у серіалах "Просто Надія" та "Жіночий лікар. Нове життя", втретє став батьком.

Його дружина, яку він приховує від громадськості, 21 листопада народила дівчинку. Також пара виховує двох синів: 9 та 5 років.

Сергій Кисіль (фото: instagram.com/serhiy_kysil)