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Лілія Ребрик зачарувала відео з найменшою донькою та сином відомого актора: "Починаємо обирати наречених"

Четвер 03 жовтня 2024 10:43
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Лілія Ребрик зачарувала відео з найменшою донькою та сином відомого актора: "Починаємо обирати наречених" Лілія Ребрик із донькою Адель (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Катерина Собкова

Українська телеведуча Лілія Ребрик, яка у березні цього року втретє стала мамою, показала у мережі миле відео зі своєю донечкою Адель та сином популярного актора.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на новий пост в Instagram знаменитості.

На відео присутній актор Олексій Нагрудний, який знайомий багатьом глядачам завдяки телесеріалу "Жіночий лікар" та ролі Юрія Сердюка, зі своїм молодшим сином Євгеном. Поруч стоїть Ребрик, яка тримає 6-місячну Адель на руках. Діти активно розглядають одне одного та виявляють інтерес.

"Починаємо обирати наречених. Пара Євген + Адель співпала", - пожартувала у підписі до відео ведуча.

Як відреагували у мережі

Фоловери Лілії Ребрик та Олексія Нагрудного відразу почали коментувати милу публікацію:

  • "Ой, там ще у Решетників купа женихів"
  • "Що може бути миліше"
  • "Неймовірний сюжет"
  • "Майбутня зіркова пара"
  • "Які ж вони чудові"
  • "Милашки".

Зазначимо, що Олексій Нагрудний виховує зі своєю дружиною, кастинг-директором Світланою Горошковою двох синів: Олександра, якому 15 років, та Євгенія. Малюк народився на початку 2024 року.

Лілія Ребрик зачарувала відео з найменшою донькою та сином відомого актора: &quot;Починаємо обирати наречених&quot;

Олексій Нагрудний із дружиною (фото: instagram.com/sveta_goroshkova)

Лілія Ребрик вже 12 років одружена з хореографом Андрієм Диким. Старшій дочці пари, Діані, 11 років, Поліні - 6, а маленькій Адель - півроку.

Примітно, що ім'я маленької складається з літер, які є в іменах кожного члена їхньої родини - Лілії, Андрія, Діани та Поліни (дочок зіркового сімейства).

Лілія Ребрик зачарувала відео з найменшою донькою та сином відомого актора: &quot;Починаємо обирати наречених&quot;Лілія Ребрик зачарувала відео з найменшою донькою та сином відомого актора: &quot;Починаємо обирати наречених&quot;Лілія Ребрик зачарувала відео з найменшою донькою та сином відомого актора: &quot;Починаємо обирати наречених&quot;

Сім'я Лілії Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Раніше Лілія Ребрик зізналася, які страхи втратила з народженням третьої дитини.

Також читайте про те, що зірка "Жіночого лікаря" розповіла про вагітність у 17 років.

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