Лілія Ребрик зачарувала відео з найменшою донькою та сином відомого актора: "Починаємо обирати наречених"
Українська телеведуча Лілія Ребрик, яка у березні цього року втретє стала мамою, показала у мережі миле відео зі своєю донечкою Адель та сином популярного актора.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на новий пост в Instagram знаменитості.
На відео присутній актор Олексій Нагрудний, який знайомий багатьом глядачам завдяки телесеріалу "Жіночий лікар" та ролі Юрія Сердюка, зі своїм молодшим сином Євгеном. Поруч стоїть Ребрик, яка тримає 6-місячну Адель на руках. Діти активно розглядають одне одного та виявляють інтерес.
"Починаємо обирати наречених. Пара Євген + Адель співпала", - пожартувала у підписі до відео ведуча.
Як відреагували у мережі
Фоловери Лілії Ребрик та Олексія Нагрудного відразу почали коментувати милу публікацію:
- "Ой, там ще у Решетників купа женихів"
- "Що може бути миліше"
- "Неймовірний сюжет"
- "Майбутня зіркова пара"
- "Які ж вони чудові"
- "Милашки".
Зазначимо, що Олексій Нагрудний виховує зі своєю дружиною, кастинг-директором Світланою Горошковою двох синів: Олександра, якому 15 років, та Євгенія. Малюк народився на початку 2024 року.
Олексій Нагрудний із дружиною (фото: instagram.com/sveta_goroshkova)
Лілія Ребрик вже 12 років одружена з хореографом Андрієм Диким. Старшій дочці пари, Діані, 11 років, Поліні - 6, а маленькій Адель - півроку.
Примітно, що ім'я маленької складається з літер, які є в іменах кожного члена їхньої родини - Лілії, Андрія, Діани та Поліни (дочок зіркового сімейства).
Сім'я Лілії Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)