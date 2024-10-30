Лілія Ребрик похвалилася важливим досягненням донечки: зворушливе відео

Українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик, яка у березні цього року втретє стала мамою , порадувала своїх шанувальників новим відео з молодшою донькою та розповіла, що вона зробив уперше.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на новий пост у Instagram знаменитості.

"Ну що, третя дитина офіційно підтвердила мій статус! Перше "мама" від Адель. І хоч я чула це вже двічі, щоразу як вперше. Тепер у нашій команді ще більше дівчаток, які звуть мене щодня (і щоночі). Що може бути прекраснішим", - зазначила артистка.

На відео Ребрик тримає на руках 7-місячне маля, а вся сім'я за кадром просить її промовити слово "мама". Якоїсь миті Адель справді повторює за рідними і говорить своє перше слово.

Як відреагували у мережі

Фоловери Лілії Ребрик відразу почали коментувати зворушливе відео:

"Нічого милішого не бачила за сьогодні! Це чудово"

"Вам, напевно, пишуть це щодня, але вам потрібно народити ще на світ таких гарних дітей, це красуні-дівчата"

"Боже, як це мило. Я одразу згадала, як мене моя донька вперше назвала мамою"

"Ой, клас. Яка милота"

"Як же це мило! Неймовірне зворушливе почуття! Вітаю вашу Дику сім'ю з цією подією"

"Немає нічого прекраснішого в цьому світі"

"Я плачу, це так зворушливо".

Нагадаємо, у 2011 році Лілія познайомилася з танцюристом-партнером Андрієм Діким на "Танцях із зірками". Того ж року пара одружилася.

У цьому шлюбі народилися троє доньок: Діана, якій 11 років, 6-річна Поліна, а також Адель. Молодша донька актриси народилася у березні 2024 року. Її ім'я складається з літер, які є в іменах кожного члена їхньої родини - Лілії, Андрія, Діани та Поліни.

Лілія Ребрик із сім'єю (фото: instagram.com/liliia.rebrik)