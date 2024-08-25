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Лілія Ребрик зізналася, яких страхів позбулася з народженням третьої дитини

Неділя 25 серпня 2024 12:30
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Лілія Ребрик зізналася, яких страхів позбулася з народженням третьої дитини Лілія Ребрик з донькою Адель (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська телеведуча Лілія Ребрик, яка у середині березня втретє стала мамою, поділилася з шанувальниками новими кадрами з донечкою Адель, і розповіла, яких страхів позбулася з її появою.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, Ребрик поділилася, що маленька Адель росте неймовірно швидко, щодня дивуючи чимось новим і постійно змінюючись.

Ведуча зазначила, що і вона сама разом із молодшою донькою теж проходить через зміни.

Зокрема, телеведуча зізналася, що з появою на світ крихітки їй вдалося позбутися деяких страхів.

"Третю дитину я постійно ношу на руках і не боюсь, що вона звикне. З третьою дитиною у мене набагато менше тривог і більше спокою та насолоди, бо я знаю, що все буде добре. З третьою дитиною я нікуди не поспішаю, бо знаю, що скрізь встигну", - написала зірка.

Лілія Ребрик зізналася, яких страхів позбулася з народженням третьої дитини

Лілія Ребрик зізналася, яких страхів позбулася з народженням третьої дитини

Лілія Ребрик зізналася, яких страхів позбулася з народженням третьої дитини

Лілія Ребрик з донькою Адель (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Реакція юзерів

Фоловери знаменитості у захваті від її нових світлин. Деякі мами також зазначили, що з молодшими дітьми все дійсно складається трохи інакше.

  • Маленьке сонечко, зігріває своїм світлом і теплом
  • Все, що сказано, це про мене теж. Можливо, тому що я з Вами в одному віці народила третього малюка. Мої думки повністю збігаються з Вашими
  • Саме так, наші донечки ровесниці і в мене таке враження, що від третьої дитини я черпаю ресурс на старших
  • Так, з третьою дитиною дійсно насолоджуєшся сповна
  • Маленьке сонечко, красунечка. Хай ваші діти будуть щасливими

Нагадаємо, Лілія Ребрика вже 12 років заміжня за хореографом Андрієм Диким. Старшій дочці пари, Діані, 11 років, Поліні 6, а крихітці Адель - півроку.

Раніше Лілія Ребрик емоційно відреагувала на хейт.

Також вона відповіла на критику стосовно "не українського" імені для молодшої донечки.

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