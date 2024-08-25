Лілія Ребрик зізналася, яких страхів позбулася з народженням третьої дитини

Українська телеведуча Лілія Ребрик, яка у середині березня втретє стала мамою , поділилася з шанувальниками новими кадрами з донечкою Адель, і розповіла, яких страхів позбулася з її появою.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, Ребрик поділилася, що маленька Адель росте неймовірно швидко, щодня дивуючи чимось новим і постійно змінюючись.

Ведуча зазначила, що і вона сама разом із молодшою донькою теж проходить через зміни.

Зокрема, телеведуча зізналася, що з появою на світ крихітки їй вдалося позбутися деяких страхів.

"Третю дитину я постійно ношу на руках і не боюсь, що вона звикне. З третьою дитиною у мене набагато менше тривог і більше спокою та насолоди, бо я знаю, що все буде добре. З третьою дитиною я нікуди не поспішаю, бо знаю, що скрізь встигну", - написала зірка.

Лілія Ребрик з донькою Адель (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Реакція юзерів

Фоловери знаменитості у захваті від її нових світлин. Деякі мами також зазначили, що з молодшими дітьми все дійсно складається трохи інакше.

Маленьке сонечко, зігріває своїм світлом і теплом

Все, що сказано, це про мене теж. Можливо, тому що я з Вами в одному віці народила третього малюка. Мої думки повністю збігаються з Вашими

Саме так, наші донечки ровесниці і в мене таке враження, що від третьої дитини я черпаю ресурс на старших

Так, з третьою дитиною дійсно насолоджуєшся сповна

Маленьке сонечко, красунечка. Хай ваші діти будуть щасливими

Нагадаємо, Лілія Ребрика вже 12 років заміжня за хореографом Андрієм Диким. Старшій дочці пари, Діані, 11 років, Поліні 6, а крихітці Адель - півроку.