Лідер "Бумбоксу" вкотре нагадав українцям, чому слід відмовитися від російської музики

Андрій Хливнюк, який звертався до чоловіків призовного віку, також згадав українців, які продовжують слухати російську музику.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на інтерв'ю зірки "Українській правді" розповідає детальніше, що саме він сказав.
Хливнюк пояснив безпосередній зв'язок між прослуховуванням російського контенту та фінансуванням війни проти України. Він нагадав про те, що YouTube монетизує перегляди, і якщо виконавець залишається резидентом країни-агресора, він платить податки, з яких потім купується зброя, набої, забезпечення і тому подібне.
Артист підкреслює, що і сам чимало купив для свого підрозділу зі своїх авторських доходів. Тому, зауважив він, важливо свідомо відмовлятися від російської музики.
"Я, наприклад, забезпечую своїх побратимів, зокрема і зі своїх авторських доходів. Якби не ваші прослуховування та перегляди, дуже багато речей, які "по штатці" не ідуть в загін, їх би в нас не було: "Цукорків", масксіток, зимових гум, приватного транспорту, кращої форми, житла, зв'язку, пального і багато-багато чого іншого", - пояснив співак.
"Відповідно, якщо провести паралель, мабуть, і на тому боці теж є якісь медійні люди, які свою медійність монетизують і направляють ці кошти на те, щоби знищити нас", - додав він.
Окрім того, відомий виконавець прокоментував свій російськомовний репертуар і те, як реагує на прохання шанувальників заспівати такі відомі хіти, наприклад, як пісня "Вахтерам".
"У мене завжди є людина, яка нагадує, що не можна лізти в бійку, бо ти – артист, це твій концерт і скажуть, що "Хливнюк здурів і намагався дати ляща комусь зі своїх глядачів". У мене є спеціально навчені люди, які кажуть: "Андрію, все нормально. Спокійно", - зазначив знаменитість, давши таким чиномзрозуміти, що не збирається повертатися до репертуару російською мовою.
Найбажанішими, за словами лідера "Бумбоксу", на його концертах залишаються пісні "Люди" і "Спи собі сама" - вони стали справді важливими у наш час та набули ще глибших сенсів.
Нагадаємо, окрім своєї військової служби, фронтмен "Бумбоксу" також продовжує займатися творчістю і їздить із концертними турами за кордон. Такі заходи дають можливість закривати збори та забезпечувати військо. Хливнюк ділився, що керівництво без проблем відпускає його у подібні поїздки, оскільки розуміє важливість фінансового забезпечення та можливості, які воно дає.
Раніше Хливнюк висловився про чоловіків, яких зустрічає на концертах за кордоном.
Тим часом ведучий-військовослужбовець Даніель Салем розповів про найважливішу роботу у житті і нарвався на хейт.