"Кровожерніша аудиторія". Хливнюк висловився про чоловіків, яких зустрічає на концертах за кордоном

Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк, який на початку повномасштабного вторгнення РФ вступив до лав ЗСУ, зізнався, чи виникає у нього почуття провини, коли він за кордоном, і що думає про чоловіків призовного віку, яких зустрічає там на своїх концертах.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю виконавця "Голосу Америки" , яке він дав під час туру Північною Америкою.

Чи виникає у співака почуття провини за кордоном

Зі слів Хливнюка, порівняно з фронтом, благодійні концерти - це ніщо. Однак почуття провини у нього як такого немає.

"Є таке відчуття, що ти займаєшся другорядною роботою. Хоча це важлива робота. Бути культурним амбасадором важливо. Працювати артистом легко. Порівняно з фронтом - це ніщо. Так це втомлює, але ця перевтома ніщо порівняно з тим, що відбувається на передовій", - поділився артист.

"Специфіка моєї роботи, це друга лінія. Нас не обстрілює ворожа піхота, а тільки артилерія і дрони. Маю можливість не здавати всю кров. Не жаліймося. Допоможуть, то добре, подякуємо всім, а не допоможуть, будем самотужки", - говорить музикант.

Андрій Хливнюк (фото: instagram.com/andriihorolski)

Як реагує на чоловіків призовного віку за кордоном

Виконавець вважає: чим далі від фронту, тим кровожерніша аудиторія.

"Коли дебелі хлопці призовного віку за кордоном кричать смерть ворогам, то ти такий думаєш: "Окей, ну звичайно смерть, ну ми якось далеченько від того місця“. Для них це щось інакше, якісь інші люди, рицарі без страху, які б’ються 24/7 зі своїми золотими мечами", - сказав лідер "Бумбоксу".

Ситуацію треба змінювати, каже Хливнюк. Ці чоловіки, яких співак зустрічає на своїх концертах за кордоном, "точно такі самі рицарі, з тим же страхом, як і ті, хто робить цю роботу".

"Не дай Боже вони закінчаться, то прийде ваша черга", - зазначив Андрій.