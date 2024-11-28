Хливнюк звернувся до чоловіків призовного віку з проханням: "Збільшить ваші шанси"

Андрій Хливнюк поповнив лаву ЗСУ від початку повномасштабного вторгнення і продовжує служити в підрозділі "Софія", який є частиною патрульної поліції України. Лідер гурту "Бумбокс" неодноразово коментував тему війни , і цього разу він звернувся до чоловіків призовного віку.

Що з цього приводу сказав артист, пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на його інтерв'ю "Українській правді".

Андрій Хливнюк звернувся до чоловіків

Так, виконавець, відповідаючи на питання про те, чи було йому складно опановувати військову справу, сказав, що ні. На цьому тлі він також звернувся до чоловіків і закликав їх не чекати повістки, а опановувати щось з військової справи вже зараз.

"Чого ви чекаєте, друзі призовного віку, хлопці, чоловіки? Вчіться чомусь. Треба вчитися зараз. Не чекайте повістку. Навчіться тому, що врятує потім вам життя, що збільшить ваші шанси. Тому що ця боротьба триває, і ніякий Байден, ніякий інший президент іншої країни її не завершить. Швидше за все, нам з вами доведеться завершувати це самим", - сказав артист.

"Дуже хотілося б, щоб відбулися якісь переговори і нам повернули всю нашу землю, але ні, так не буде. Тільки сила зупинить цю орду. На жаль. Дадуть нам на це зброї - супер. Не дадуть - доведеться самотужки це робити", - також зауважив Хливнюк.

Андрій Хливнюк служить від початку повномасштабного вторгнення (фото: instagram.com/andriihorolski)

Знаменитий українець не приховує, що його дратують питання на кшталт: "Коли все закінчиться?". Для того аби це справді сталося, потрібно, як підкреслює зірка, не забувати про постійну допомогу армії:

"Боляче заїжджати в тил і бачити люксові автівки 2024 року випуску. Боляче. На клуби мені байдуже. Я розумію, що людям потрібно відпочивати. Хочеться повертатися в живі міста. Це - нормально. Але якісь моменти дуже дратують. Наприклад, запитання: "Ну, що там? Коли це все скінчиться вже?". Долучіться, і скінчиться швидше! Все дуже просто".

Що стосується його військової служби, то Андрій говорить, що це не те, чим би йому хотілося займатися. Проте виконувати роботу у нього виходить добре. Свою службу музикант називає "немедійною" і каже, що вона "потребує більше тиші, ніж є на сьогоднішній день".

"Ця робота - немедійна. Вона потребує більшої тиші, ніж на сьогоднішній день є. Ваша увага до маленького загону мене тішить. Дякуючи їй, ми існуємо і забезпечуємося", - пояснює лідер "Бумбоксу".

Лідер "Бумбоксу" коментував тему своєї служби (фото: instagram.com/andriihorolski)

До слова, після початку служби, в березні 2022 року Хливнюк потрапив під мінометний обстріл, внаслідок чого отримав поранення обличчя. Але вже незабаром, у квітні, він знову повернувся до роботи, а у минулому році став командиром групи аеророзвідки.